Pablo Lemus afirma que en Tequila hay vicios de ingobernabilidad

Luego de que el alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, compartiera un video en sus redes sociales "para disculparse" con las regidoras quienes denunciaron violencia de su parte, además de afirmar que "se ha hecho una persecución política en su contra", este lunes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, lamentó que un municipio tan emblemático del Estado, reconocido a nivel nacional e internacional por su vocación turística y su identidad como Pueblo Mágico, se encuentre hoy en el centro de la discusión pública por los conflictos políticos por parte del alcalde y los señalamientos de violencia, particularmente contra las mujeres, en lugar de ser referente por su desarrollo económico, cultural y social.

En este sentido, el mandatario estatal afirmó que, desde el Gobierno de Jalisco, la prioridad ha sido y seguirá siendo hablar bien de Tequila y generar condiciones para que continúe creciendo como destino turístico y como polo de inversión, especialmente de cara a eventos internacionales como lo será el Mundial de Futbol 2026, para el cual incluso se trabaja en el diseño de una estrategia que permita a los visitantes conocer distintos pueblos mágicos del estado, incluido por supuesto Tequila, y detonar así beneficios económicos directos para sus habitantes.

"Pues la verdad es que qué triste, que un municipio tan emblemático y tan chambeador como lo es Tequila, un Pueblo Mágico, se esté dando a conocer por una situación política y de violencia hacia las mujeres. Yo, por el contrario, lo que voy a hacer siempre es hablar bien de Tequila. Tequila merece recibir más turismo, por ejemplo, ahora, con el Mundial de Futbol tenemos una campaña diseñada para que la gente que venga durante los 39 días del mundial pueda ir a visitar pueblos mágicos, entre ellos Tequila; queremos que las inversiones sigan llegando al municipio de Tequila, que más fábricas puedan ampliar sus operaciones, nuevas fábricas de tequila lleguen a este municipio, pero con políticas públicas de clausura de empresas como la que se intentó hacer con Cuervo, nadie se anima a llegar por eso", señaló el gobernador.

Dijo que hechos como el mal manejo de recursos que lo llevaron a pedir préstamos bancarios (denegados) y el adelanto de participaciones del Estado para pagar aguinaldos, además de las diversas denuncias en su contra por extorsión, señalamientos por parte de empresarios, tequileros y comerciantes por corrupción, las investigaciones que sigue la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra por la intervención del municipio de Tequila y, por supuesto, las denuncias por violencia presentadas por las regidoras, son ejemplo de que en el municipio de Tequila hay "vicios" de ingobernabilidad.

"Yo sí lo había señalado ya, tiene vicios de ingobernabilidad Tequila. Pero hay que ayudar al municipio, sin duda alguna. Pero si hay una relación con algún grupo delincuencias, como lo han llegado a señalar habitantes del municipio, esto tendrá que ser investigado también por la Fiscalía General de la República", señaló el mandatario estatal.

Añadió que tales dichos no deben quedarse solo en señalamientos, incluso pese al miedo que pudieran tener quienes lo han llegado a comentar, pues no es válido hacer señalamientos sin sustento, y por lo cual, si existen pruebas de ello, o de presuntos actos de extorsión como intentó hacerse hace un par de semanas con la tequilera de José Cuervo, deben presentarse las denuncias ante las autoridades correspondientes.

Por otro lado, Lemus explicó que el Gobierno del Estado ha tenido que intervenir para brindar certeza a la iniciativa privada, ante la preocupación expresada por empresarios que han señalado presuntos cobros irregulares y actos de extorsión, reiterando que para que las autoridades estatales y la Fiscalía puedan actuar, es indispensable que las denuncias se presenten formalmente y con los elementos necesarios.

"El gobierno del Estado ha entrado al quite para poder garantizar a la iniciativa privada que sus inversiones se van a respetar y que en Jalisco, sin lugar a dudas, es una tierra de desarrollo económico y que a la inversión privada la recibimos con los brazos abiertos, pero sobre todo que somos una tierra que respetamos a nuestras mujeres, tanto en la política, en la actividad empresarial, en su actividad diaria; las mujeres tienen que ser respetadas y esto tiene que iniciar por nosotros mismos como funcionarios públicos, por el propio gobernador del Estado", comentó.

Ante este tipo de hechos, y luego de que diversos tequilenses han mencionado en redes sociales su arrepentimiento por haber dado el voto a Diego Rivera Navarro para que fuera él el alcalde del municipio, Pablo Lemus recordó que existe el mecanismo de revocación de mandato, donde las y los ciudadanos del municipio pueden solicitar que sea removido del cargo, a través de la presentación de firmas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, pues para él, no es tiempo todavía de que la remoción deba ocurrir desde el Gobierno del Estado.

"Yo creo que esto lo tiene que decidir la gente de Tequila y, en caso de que ellos encuentren las causales suficientes para poder llevar un proceso jurídico de revocación contra el alcalde, se tendrán que analizar. Yo no creo que esto tenga que ser en estos momentos por parte del gobierno del Estado; yo creo que la propia ciudadanía tiene que decidir", indicó.

Por último, el gobernador reiteró que la situación que enfrenta Tequila no se limita únicamente a un tema de género, sino que obedece a una serie de factores acumulados que han debilitado la gobernabilidad del municipio, por lo que hizo un llamado a los partidos políticos a revisar con mayor rigor los perfiles de quienes postulan a cargos de elección popular y subrayó que cualquier posible vínculo con grupos delictivos deberá ser investigado por las instancias correspondientes, lamentando que Morena en Jalisco y diversas figuras del partido lo han estado apoyando pese a los señalamientos y las investigaciones por parte de la Fiscalía de Jalisco, la Fiscalía Anticorrupción, y la propia Fiscalía General de la República tienen en su contra.

"Este es un llamado a los partidos políticos para poder evaluar los perfiles de sus candidatos que sean personas que tengan un comportamiento adecuado de respeto, de civilidad política y demás. Yo creo que los partidos políticos aquí es donde deben verdaderamente echar un ojo", finalizó Lemus Navarro.

¿Cómo pedir la revocación de mandato de un alcalde?

De acuerdo con las leyes y reglamentos en materia electoral, las y los ciudadanos pueden solicitar la revocación de mandato de las personas quienes gobiernan sus municipios. Para ello es necesario que hubiera pasado al menos la mitad de su gobierno, procediendo entonces a la recabación de firmas (respaldadas por los datos electorales de la persona) para su presentación ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).

La revocación de mandato municipal se puede solicitar entre el 19 de abril y el 29 de julio de 2026, correspondientes a los 120 días después de la mitad del periodo cumplido por los munícipes de Jalisco.

De acuerdo con las cifras obtenidas por Diego Rivera Navarro en los comicios de junio de 2024, para solicitar la revocación de mandato en Tequila se necesitan 1055 firmas respaldadas por los datos electorales de las y los tequilenses con credencial vigente para votar.

Una vez presentadas, el Tribunal Electoral del Estado deberá revisar si se dan las causales para la revocación, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, el violar sistemáticamente los derechos humanos o no cumplir sus promesas de campaña. De proceder las firmas y realizarse la consulta, se requiere del 58% de participación para que esta sea vinculante y se revoque el mandato.

Además de este mecanismo ciudadano, el Congreso del Estado también puede declarar la revocación o destitución de un alcalde por causales específicas, pero no a partir de una simple petición ciudadana: la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal de Jalisco contempla que el mandato puede revocarse por que exista una sentencia judicial firme por delito doloso con inhabilitación, por sentencia de juicio político que ordene la destitución o inhabilitación o por incapacidad permanente física o mental que impida el desempeño de las funciones.

El Congreso puede actuar conforme a estas causales y, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, declarar la revocación del mandato de un miembro del Ayuntamiento, garantizando el derecho de audiencia y defensa.

