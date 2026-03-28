Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 28 de marzo informa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 21%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

