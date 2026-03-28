Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este sábado 28 de marzo informa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tonalá