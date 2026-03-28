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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este sábado 28 de marzo informa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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