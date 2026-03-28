Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Chapala para este sábado 28 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 2 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

