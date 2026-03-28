Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Chapala para este sábado 28 de marzo anticipa que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Jueves 2 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Viernes 3 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá