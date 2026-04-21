El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), reporta la mañana de este martes 21 de abril deficiente calidad del aire en algunas zonas del AMG, como Miravalle con 77 puntos IMECA.

¿Cuál es la calidad del aire hoy 21 de abril en Guadalajara?

El peor nivel de calidad del aire en el AMG se registró en Santa Margarita con 52 puntos IMECA. Por otro lado, se registra mejor calidad del aire en Miravalle con 77 puntos IMECA.

Zona del AMG Puntos IMECA Índice de la calidad del aire Atemajac 57 puntos IMECA Aceptable Country 75 puntos IMECA Aceptable Oblatos 66 puntos IMECA Aceptable Centro 62 puntos IMECA Aceptable Tlaquepaque 61 puntos IMECA Aceptable Loma Dorada 69 puntos IMECA Aceptable Águilas 52 puntos IMECA Aceptable Las Pintas 76 puntos IMECA Aceptable Vallarta 52 puntos IMECA Aceptable Miravalle 77 puntos IMECA Aceptable Santa Fe 65 puntos IMECA Aceptable Santa Margarita 52 puntos IMECA Aceptable

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¿Cómo puede afectar la mala calidad del aire?

La contaminación atmosférica puede ocasionar graves afectaciones a la salud, como el agravamiento del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o eventos cardiovasculares, lo cual lleva a un aumento en la probabilidad de muerte prematura en personas susceptibles a esto.

¿Cómo protegerse de la pésima calidad del aire en Guadalajara?

Asimismo, SEMADET compartió algunas recomendaciones para reducir la contaminación y cuidar la salud:

Prohibido realizar cualquier tipo de quema.

Reducir el uso de vehículos.

Evitar actividades al aire libre.

Para las personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias mayores de 60 años, se les recomienda evitar actividades al aire libre; asimismo, a menores de 12 y a personas gestantes.

Con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET).

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