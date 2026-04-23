GDLuz enciende las miradas y emociona al Centro Histórico en su primer día

El piso vibraba. Los gritos se escondían entre tímidos susurros cuando la Plaza Liberación se sumió en una oscuridad. De pronto, el escenario principal se iluminó y la bailarina tapatía encendió las miradas de los asistentes, quienes alzaron los ojos ante el espectáculo que montó el Ensamble Orquesta. En su novena edición, el primer día de GDLuz hizo bailar y gritar a los visitantes, quienes se dieron cita para ver el primer festival temático de luces del mundo en el Centro Histórico.

Los asistentes saltaban sobre sus lugares en una atiborrada plancha que se extendía ante la Orquesta, las cantantes y la DJ. “Si antes te hubiera conocido”, “Save your Tears”, “Tití me preguntó”, fueron algunas de las canciones que arrancaron las sonrisas y los tarareos de los visitantes.

El Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado y el Teatro Degollado eran testigos de la fiesta que hacía vibrar al corazón de la ciudad. Al fondo, un padre levantaba en sus hombros a su hija y que esta, maravillada, no despegaba la vista del escenario. La DJ coreaba en silencio, sin el micrófono en mano, las canciones que escupían las bocinas; las luces bailaban en el aire, casi al ritmo del viento de una noche cálida de primavera en la ciudad.

El humo ensuciaba el ambiente, pero las estrellas artificiales jugaban en el aire. J/ACOSTA

Luego vino el espectáculo principal: los fuegos artificiales iluminaron el cielo tapatío ante el asombro de las decenas de asistentes. El humo ensuciaba el ambiente, pero las estrellas artificiales jugaban en el aire y caían, sin fuerza, mientras encendían la Plaza Liberación.

“Es la fiesta tapatía”, exclamó entusiasmada Jessica Flores. De visita unos días en la ciudad, la originaria de Aguascalientes disfrutó del festival y afirmó que ningún otro Centro Histórico en el país ofrece un evento similar.

“Ya había visto en redes que iba a haber un festival, pero no me imaginé que fuera así. Muy bonito, bien organizado [...]. Lo que más me gustó fue la bailarina y la pirotecnia”, soltó.

Emmanuel Romo coincidió en que el festival “es muy tapatío. Yo he venido las últimas dos veces y la verdad lo disfruto todos los años. Hoy vengo con mi novia, y nos encanta”, manifestó. Le pidieron a un visitante que les tomara una foto frente a la Catedral.

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La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, fue la encargada de inaugurar GDLuz, en compañía de Lorena Martínez, titular de la Agencia Estatal de Entretenimiento . “Bienvenidos al mejor festival de luces de Latinoamérica. GDLuz es un festival que convoca a más de un millón y medio de personas [...]. Este festival surgió hace nueve años para celebrar la grandeza de Guadalajara, la ciudad más bonita de México”, mencionó la presidenta municipal.

La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, fue la encargada de inaugurar GDLuz. J.ACOSTA

La fiesta continuaba. El Paseo Hospicio, adornado con luces, recibía a la marea de visitantes. Artistas urbanos y juguetes gigantes se encargaron de asombrar a los asistentes. El túnel multimedia sirvió como fondo para las fotos de las familias, amigos y enamorados.

La Plaza Fundadores recibió a bandas tapatías, mientras que la Plaza Guadalajara bailaba al ritmo del mariachi y el videomapping de la Catedral.

GDLuz iluminará el Centro Histórico hasta el 26 de abril, de las 19:30 a las 23:00 horas. Su recorrido de dos kilómetros está inspirado en el folclore mexicano, que combina espectáculo, luces, música y arte digital. En su primer día, el festival reunió a más de 220 mil personas.

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YC