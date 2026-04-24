La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) confirmó que comenzarán con la instalación y puesta en marcha de los primeros 7 nuevos dispositivos de fotomultas en puntos estratégicos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Estas serán las ubicaciones de los nuevos radares

Estos estarán ubicados en la avenida Lázaro Cárdenas (3) y la Carretera a Chapala (4), en el tramo que va del Periférico al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, informó el administrador general de la AMIM, Antonio Martín del Campo. El objetivo es que estén listos antes de la Copa Mundial que inicia el 11 de junio.

"Estos cuatro que comentábamos en Carretera a Chapala y tres en Lázaro Cárdenas son los que estaremos tal vez en las siguientes semanas con este proceso de balizamiento para luego, posteriormente, en 3 o 4 semanas, a partir de esa fecha que quede bien señalizado, comiencen a operar. Sí quedarán en un mes y medio".

Antonio Martín del Campo, administrador general de la AMIM. EL INFORMADOR / A. Navarro

El objetivo de la instalación de los radares es reducir los accidentes vehiculares, especialmente en aquellos cruces con una alta frecuencia de siniestros debido al exceso de velocidad. Tanto la avenida Lázaro Cárdenas como la Carretera a Chapala son vialidades con alta siniestralidad.

La AMIM señaló que para este año buscan la instalación de 14 radares de fotomultas, mismo número que se plantea por año.

Esto va de acuerdo con lo que informó EL INFORMADOR el pasado 15 de enero sobre que la AMIM plantea la instalación de 76 nuevos dispositivos de fotomultas en puntos estratégicos de la ciudad y que forman parte de un plan en el que se invertirán 698 millones de pesos, según el contrato 388/25, suscrito a través de la Licitación Pública 371/2025 y cuyos recursos se pagarán de manera multianual.

El contrato también contempla la adquisición de equipos complementarios, como 96 unidades de flash, 12 computadoras, 12 monitores y el software necesario para la correcta implementación de las fotomultas, al igual que establecer un equipo encargado de la gestión y envío de las infracciones a los conductores, según lo que publicó este medio en enero.

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OB