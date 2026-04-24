Así fue la Sexta Carrera Exatlón 2026 en Prisión Preventiva

Con el objetivo de fomentar hábitos saludables y fortalecer la convivencia al interior de los centros penitenciarios, se llevó a cabo la Sexta Carrera Exatlón 2026 en la Comisaría de Prisión Preventiva, donde participaron más de 100 Personas Privadas de la Libertad (PPL).

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Durante el evento, los participantes se organizaron en alrededor de 30 equipos conformados por cuatro integrantes cada uno, quienes enfrentaron distintas pruebas físicas y de destreza. Las dinámicas incluyeron ejercicios de resistencia, fuerza y precisión, diseñados no solo para poner a prueba las capacidades individuales, sino también para promover la coordinación y el trabajo colectivo.

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Sexta Carrera Exatlón 2026 impulsa la reinserción social en centros penitenciarios

De acuerdo con autoridades penitenciarias, este tipo de actividades forman parte de las estrategias orientadas a la reinserción social , en las que se trata de posicionar al deporte como una herramienta clave para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales.

El director general de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DIGPRES), José Antonio López Zaragoza, explicó que el enfoque principal de estos ejercicios no es la competencia, sino la construcción de comunidad entre las personas privadas de la libertad.

“Con este tipo de actividades impulsamos a las personas privadas de la libertad a trabajar en equipo; más que competir entre ellos, buscamos que hagan comunidad, porque entendemos que esa es la manera de desarrollar herramientas como la empatía, la capacidad de plantear soluciones y alcanzar objetivos, aspecto clave de una reinserción social óptima”, señaló.

Deporte y trabajo en equipo fortalecen la convivencia dentro de prisión preventiva

Por su parte, la Comisaria de Prisión Preventiva, Martha Teresa de la Rosa Cuevas, destacó la importancia de mantener este tipo de dinámicas al interior de los centros, al considerar que contribuyen a generar entornos más estables y de sana convivencia.

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Estas acciones se suman a otras implementadas recientemente por autoridades estatales, como la instalación de un gimnasio al aire libre en el Centro de Atención Integral Juvenil del Estado el pasado 15 de febrero, con el objetivo de fortalecer la reinserción social a través del deporte.

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