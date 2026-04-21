Guadalajara se prepara para iluminar su Centro Histórico con la novena edición de GDLuz 2026, un encuentro gratuito que fusiona luz, música y tecnología. Este proyecto se ha caracterizado por intervenir el espacio público con tecnología de iluminación de gran escala, integrando mapping sobre edificios históricos, esculturas lumínicas y experiencias inmersivas que invitan a recorrer el primer cuadro de Guadalajara de una forma distinta.

El festival se llevará a cabo del 23 al 26 de abril en un horario de 19:30 a las 23:00 horas, con una cartelera que incluye espectáculos nocturnos en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad, por lo que se recomienda llegar temprano para disfrutar de cada instalación con calma y aprovechar al máximo la experiencia.

El circuito se instala en puntos emblemáticos del Centro Histórico, donde plazas, avenidas y monumentos se transforman en estaciones temáticas. La experiencia está diseñada para realizarse a pie, en un trayecto continuo que permite a los asistentes interactuar con las distintas piezas artísticas.

Horarios de los espectáculos principales

Según el programa oficial, las actividades se concentrarán entre las 19:30 y las 23:00 horas, con funciones repetidas durante la noche para permitir que un mayor número de personas disfrute de cada montaje.

Entre las atracciones principales se encuentran:

Videomapping en la Catedral

Proyecciones sobre la fachada en horarios de 20:00, 21:00 y 22:00 horas, con funciones iniciales desde las 19:00 en algunos días.

Espectáculo multimedia en Plaza Liberación

Show que combina iluminación, sonido y efectos visuales, con funciones a las 20:00, 21:00 y 22:00 horas, además de una primera presentación a las 19:00.

Show “Kopalli” en el Hospicio Cabañas

Uno de los actos centrales, con presentaciones cada hora a partir de las 20:00, sumando también una función inicial a las 19:00.

Zona Neón y DJ en Plaza de Armas

Ambiente musical continuo desde las 19:30 hasta las 22:30 horas, con sesiones periódicas.

Bandas en vivo en Paseo Fundadores

Conciertos que arrancan a las 19:30 y se desarrollan a lo largo de la noche.

Asimismo, el festival incluirá instalaciones luminosas permanentes —como túneles, figuras y espacios interactivos— disponibles durante todo el horario del evento en distintos puntos del circuito.

Para esta edición, el festival se trasladó a abril —cuando usualmente se realizaba en febrero— debido a trabajos de rehabilitación en el Centro Histórico con miras a eventos internacionales próximos. Con ello, las autoridades buscaron asegurar mejores condiciones para visitantes y participantes.

Desde su arranque en 2017, GDLuz ha reunido a millones de asistentes y se ha posicionado como un referente cultural y turístico en Guadalajara, al ofrecer una experiencia gratuita que integra arte, innovación y espacio público.

YC