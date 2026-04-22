Con motivo del GDLUZ Festival 2026, el Centro de Guadalajara enfrenta cierres viales parciales y totales que impactan la movilidad vehicular y peatonal durante varios días. El evento, que se ha consolidado como uno de los atractivos culturales más importantes de la ciudad, obliga a implementar operativos especiales de tránsito y a habilitar rutas alternas para reducir afectaciones.

De acuerdo con el mapa oficial difundido por el Gobierno de Guadalajara, los cierres abarcan una amplia zona del primer cuadro, principalmente en avenidas clave como Juárez, Hidalgo, Alcalde y zonas cercanas a Plaza de Armas y el corredor cultural donde se instalan las atracciones lumínicas.

Horarios y zona de cierres

Las restricciones viales estarán vigentes del 23 al 26 de abril, en un horario de 16:30 a 00:00 horas. Durante este periodo, el acceso vehicular al polígono central estará limitado, aunque se habilitan puntos específicos de ingreso y salida controlados.

En la imagen compartida por las autoridades se observa que la zona de mayor afectación se concentra en calles como Garibaldi, Reforma, San Felipe y Juan Manuel, así como en tramos de avenida República y Paseo Alcalde. Estas vialidades permanecen cerradas o con circulación restringida para garantizar la seguridad de los asistentes.

Rutas alternas recomendadas

Para evitar congestionamientos, se han establecido diversas rutas alternas que permitirán a los automovilistas rodear el área intervenida:

Calzada Independencia y Avenida Federalismo funcionan como ejes principales para desplazamientos norte-sur.

Avenida Revolución y Niños Héroes son opciones viables para cruces oriente-poniente.

Avenida La Paz y Garibaldi también se mantienen como alternativas para quienes buscan evitar el primer cuadro.

Estas vías han sido señaladas como corredores estratégicos para desahogar el tráfico, por lo que autoridades recomiendan priorizarlas en trayectos habituales.

FACEBOOK/GOBIERNO DE GUADALAJARA

Accesos controlados y movilidad peatonal

El operativo contempla puntos específicos de ingreso, salida y accesos mixtos (entrada y salida), identificados en el mapa con señalética especial. Esto permite mantener cierto flujo vehicular sin comprometer la seguridad de los visitantes.

Asimismo, se espera una alta afluencia peatonal, por lo que se exhorta a los conductores a extremar precauciones, respetar los señalamientos y considerar tiempos adicionales de traslado.

Recomendaciones para la ciudadanía

Ante este escenario, autoridades municipales sugieren:

* Planificar rutas con anticipación

* Utilizar transporte público o alternativas de movilidad

* Evitar circular por el Centro en horarios de mayor afluencia

* Atender indicaciones de agentes de tránsito

El objetivo es reducir complicaciones tanto para asistentes al festival como para quienes transitan por la zona por motivos laborales o personales.

Un evento que transforma la ciudad

El festival GDLUZ no solo representa un espectáculo visual, sino también un reto logístico para la ciudad. La instalación de figuras luminosas, escenarios y recorridos interactivos requiere la intervención de vialidades clave, lo que impacta directamente en la dinámica urbana.

Sin embargo, el evento también genera una importante derrama económica y turística, atrayendo a miles de visitantes locales, nacionales e internacionales.

Mientras tanto, la recomendación principal es clara: anticiparse, informarse y optar por rutas alternas para evitar contratiempos durante los días de actividades.



YC