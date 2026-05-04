Problemas personales, laborales y aquellos que pudieran estar relacionados con su actividad como regidor son algunas de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía de Jalisco tras el asesinato del edil de Movimiento Ciudadano en el municipio de Talpa de Allende, Marco Antonio Franco Palomera, ocurrido el pasado 30 de abril. El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, indicó que se cuentan con dos móviles del homicidio, pero no relevó mayores detalles debido a que se trata de una investigación en curso.

"No podemos descartar ninguna de estas líneas. Insisto, tenemos ya un par de líneas que son las que nos han estado guiando dentro de la investigación, pero bueno, pueden surgir algunas otras que nos pueden ayudar a resolver este caso", comentó.

El funcionario detalló que el homicidio fue perpetrado por un sujeto que siguió al regidor por unas cuadras al salir de su domicilio. El edil se dirigía a una reunión en el Palacio municipal cuando el presunto responsable le disparó por la espalda. Franco Palomera fue hallado sin vida en la colonia San Rafael por policías municipales. González de los Santos señaló que no cuentan con indicios de que el regidor haya recibido amenazas previas.

En la rueda de prensa de seguridad celebrada el pasado jueves, el coordinador Estratégico de Seguridad del Gobierno del Estado, Roberto Alarcón Estrada, mencionó que recibieron la noticia del asesinato durante la conferencia. Los policías municipales realizaban su patrullaje en la zona cuando escucharon las detonaciones de arma de fuego y al llegar al sitio encontraron al regidor sin signos vitales.

Otros asesinatos de regidores en 2026

En lo que va del año suman dos asesinatos de regidores de Movimiento Ciudadano en Jalisco. El 13 de febrero pasado, Blanca Estela Álvarez, edil del Ayuntamiento de Manzanilla de la Paz, fue hallada sin vida al interior de su camioneta, abandonada en una brecha entre los municipios de Concepción de Buenos Aires y Teocuitatlán de Corona. La Fiscalía de Jalisco investiga el caso como feminicidio luego de localizar el cuerpo con signos de estrangulamiento.

En tanto, en mayo de 2025 fue asesinada la regidora de Teocaltiche, Cecilia Ruvalcaba Mercado, al interior del Hospital Comunitario, donde también se desempeñaba como jefa de enfermeras. De acuerdo con la Fiscalía estatal, un grupo de hombres ingresó al lugar y uno de ellos disparó directamente contra la mujer con un arma corta. Por este caso ya hay una persona detenida, quien fue localizado en una zona conocida como Ladrillera de los Arellano, en Aguascalientes.

Gráfica de la Fiscalía de Jalisco que demuestra una disminución en la incidencia de homicidios dolosos en la región. EL INFORMADOR / A. Navarro

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