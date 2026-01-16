Uno de los sospechosos del homicidio de la regidora de Teocaltiche, Jalisco, Cecilia Ruvalcaba Mercado, ocurrido el 8 de mayo de 2024 en el Hospital Comunitario, fue detenido en Aguascalientes.

El detenido ha sido identificado como Antonio “N”, según informó la Fiscalía del Estado, quien está siendo investigado por el crimen de feminicidio.

“El asesinato ocurrió dentro del hospital, luego de que un grupo de hombres irrumpiera en las primeras horas de ese día para intimidar al personal”, recordó la dependencia. “Momentos después, uno de ellos disparó directamente a la víctima con un arma corta, provocando su fallecimiento. En el sitio fueron encontrados dos casquillos percutidos”.

La Fiscalía añadió que la orden de arresto contra Antonio “N” fue ejecutada con el apoyo de fuerzas de seguridad de Aguascalientes y agentes de la Policía de Investigación de Jalisco, en una zona conocida como Ladrillera de los Arellano.