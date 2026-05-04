Uber Mujeres llega a Guadalajara: Usuarias podrán elegir viajes con conductoras

La plataforma de transporte terrestre por aplicación anunció la implementación de Uber Mujeres, la opción que permite a las usuarias de la aplicación elegir viajes con conductoras mujeres.Esta estrategia estará operando en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Los Cabos y Cancún a partir de la siguiente semana de este mes de mayo."Uber Mujeres es resultado de nuestro compromiso de largo plazo para priorizar la experiencia de las mujeres en la plataforma. […] Entendemos la importancia de la movilidad para el desarrollo y oportunidades de las mujeres, y es por ello que esta solución busca contribuir a que más mujeres puedan llegar a donde se lo propongan, como ellas elijan", afirmó Cecilia Román, gerente de Comunicación de Uber.Uber Mujeres contará con tres modalidades de uso:Román compartió que las usuarias de la plataforma que residen en Guadalajara recibirán un correo electrónico y/o notificaciones desde la app sobre esta opción.Este servicio será exclusivo para mujeres, por lo que en la primera ocasión que se utilice la aplicación solicitará una verificación de género."Nos enorgullece seguir ofreciendo opciones de movilidad confiable mediante tecnología pionera en la industria, controles y equipos especializados. [...] Uber Mujeres es una apuesta más integral por brindarles a nuestras usuarias más formas de moverse como ellas decidan. En Uber tenemos la convicción de que si mejoramos nuestra plataforma para las mujeres, la mejoramos para todas las personas", concluyó Román.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF