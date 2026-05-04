Uber Mujeres llega a Guadalajara: Usuarias podrán elegir viajes con conductoras

La plataforma de transporte terrestre por aplicación anunció la implementación de Uber Mujeres, la opción que permite a las usuarias de la aplicación elegir viajes con conductoras mujeres.

Esta estrategia estará operando en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Los Cabos y Cancún a partir de la siguiente semana de este mes de mayo .

"Uber Mujeres es resultado de nuestro compromiso de largo plazo para priorizar la experiencia de las mujeres en la plataforma. […] Entendemos la importancia de la movilidad para el desarrollo y oportunidades de las mujeres, y es por ello que esta solución busca contribuir a que más mujeres puedan llegar a donde se lo propongan, como ellas elijan", afirmó Cecilia Román, gerente de Comunicación de Uber.

Las tres modalidades de uso

Uber Mujeres contará con tres modalidades de uso:

Preferencias para todos mis viajes : Permite configurar la app para priorizar la asignación de conductoras en cada solicitud de viaje. Si el tiempo de espera es elevado, el viaje puede ser ofrecido a más conductores. Se activa desde la app en Cuenta > Configuración > Preferencias de viaje .

: Permite configurar la app para priorizar la asignación de conductoras en cada solicitud de viaje. Si el tiempo de espera es elevado, el viaje puede ser ofrecido a más conductores. Se activa desde la app en . Viaje anticipado (a través de Uber Reserve) : Para situaciones donde se busca mayor previsibilidad, las usuarias pueden programar un viaje con anticipación (hasta 30 minutos antes) y seleccionar la opción Uber Mujeres para viajar con una conductora.

: Para situaciones donde se busca mayor previsibilidad, y seleccionar la opción Uber Mujeres para viajar con una conductora. Viaje inmediato (disponible desde las 05:00 y hasta las 23:00 horas): Las usuarias pueden seleccionar la opción Uber Mujeres directamente en la app al momento de solicitar un viaje. Si la app no encuentra a una conductora cercana o el tiempo de espera es demasiado largo, le preguntará a la usuaria si desea esperar más o si acepta ser redirigida a un conductor.

Uber Mujeres en Guadalajara

Román compartió que las usuarias de la plataforma que residen en Guadalajara recibirán un correo electrónico y/o notificaciones desde la app sobre esta opción.

Este servicio será exclusivo para mujeres, por lo que en la primera ocasión que se utilice la aplicación solicitará una verificación de género .

"Nos enorgullece seguir ofreciendo opciones de movilidad confiable mediante tecnología pionera en la industria, controles y equipos especializados. [...] Uber Mujeres es una apuesta más integral por brindarles a nuestras usuarias más formas de moverse como ellas decidan. En Uber tenemos la convicción de que si mejoramos nuestra plataforma para las mujeres, la mejoramos para todas las personas", concluyó Román.

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FF