Reportan alto ausentismo de alumnos en preescolar, primaria y secundaria

La Secretaría de Educación Jalisco reportó que este lunes se registró un alto ausentismo en las escuelas de educación básica.

Este martes 5 de mayo, por ser día feriado, no habrá clases, ya que se conmemora la Batalla de Puebla y por este motivo muchos alumnos faltaron a sus escuelas desde este lunes.

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El secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que en educación preescolar la asistencia fue del 58 por ciento, mientras que en primarias y secundarias la asistencia fue del 65 por ciento.

Autoridades educativas señalan ausentismo escolar previo al 5 de mayo

"Nuestros compañeros se presentan, se abren las escuelas, se da el servicio y es una decisión de los padres de familia; se insistió mucho en suspender el día, pero no lo vimos conveniente porque vamos a hacer varios ajustes al calendario a propósito del Mundial", indicó.

El secretario de Educación recordó que los ajustes al calendario escolar por el Mundial de Fútbol 2026 ya fueron publicados, y reiteró que sí habrá clases durante los partidos en la ciudad; sin embargo, serán a distancia.

Debido a la justa deportiva, la Secretaría de Educación Jalisco tuvo que realizar ajustes al calendario escolar. El último día de clases ordinarias presenciales será el martes 30 de junio de 2026. Así lo determinaron las autoridades estatales para facilitar la logística urbana durante las semanas más intensas del torneo internacional que viviremos.

El titular de la dependencia estatal, Juan Carlos Flores Miramontes, explicó detalladamente que con esta medida Jalisco sigue cumpliendo con los 185 días efectivos de estudio requeridos. L os primeros quince días de julio se destinarán exclusivamente a regularizaciones y cierres administrativos.

El motivo principal de este cambio histórico radica en que Guadalajara será una de las sedes estelares de la Copa Mundial 2026, por lo que la afluencia masiva de turistas y los fuertes operativos de seguridad impactarán directamente el tráfico y la rutina diaria de la metrópoli.

Para evitar contratiempos mayores y proteger a los menores, se determinó que los días 11, 18, 23 y 26 de junio los alumnos no asistirán a las aulas. En su lugar, como método alternativo, se implementarán actividades educativas a distancia.

¿Por qué se eligieron estas fechas?

El jueves 11 de junio coincide con la gran ceremonia inaugural del Mundial. Por otro lado, el 18 de junio la Selección Mexicana jugará un partido crucial en el Estadio Guadalajara.

Los días 23 y 26 también están vinculados a la dinámica del torneo y a las sesiones del Consejo Técnico Escolar.

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El registro de calificaciones por parte de los docentes se llevará a cabo del 19 al 26 de junio. Posteriormente, la entrega de boletas de evaluación a los padres de familia tendrá lugar los días 29 y 30 de junio.

Del 6 al 14 de julio habrá actividades pedagógicas complementarias opcionales. Durante este mismo periodo, del 6 al 10 de julio, podrás descargar los certificados oficiales a través de la plataforma digital APPrende Jalisco. El 15 de julio está contemplado el fin del ciclo escolar por parte de la SEP.

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