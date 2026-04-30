Asesinan a regidor emecista de Talpa de Allende

El regidor de Movimiento Ciudadano en el municipio de Talpa de Allende, Marco Antonio Franco Palomera, fue asesinado a balazos la mañana de este jueves.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Rafael, en Talpa de Allende, la cual está ubicada en la región Sierra Occidental de Jalisco.

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El coordinador Estratégico de Seguridad del Gobierno estatal, Roberto Alarcón, fue quien confirmó los hechos al culminar la rueda de prensa de seguridad semanal ofrecida por parte de autoridades estatales

"En la colonia San Rafael, de Talpa de Allende, se suscitó un homicidio doloso. La víctima al parecer es Marco Antonio Franco Palomera; es el dato que nos proporcionan. El primer respondiente, la policía municipal de Talpa de Allende, el Instituto Jalisciense ya está haciendo el levantamiento y los trámites que corresponden a los temas periciales".

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con lo informado por el funcionario estatal, fueron oficiales de la Comisaría municipal de Talpa de Allende quienes escucharon un disparo y al acudir para atender el reporte localizaron a la víctima ya sin vida. Por lo tanto, la víctima habría recibido un impacto de bala, a falta de confirmar la información con más datos por parte de las autoridades correspondientes.

Lo que me reportaron a mí fue que la policía municipal estaba haciendo su servicio de patrullaje y escucharon una detonación; la escucharon más adelante de donde iban. Cuando llegaron, encontraron el cadáver".

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Por lo tanto, serán el Ministerio Público y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quienes estén a cargo de las investigaciones y puedan determinar el móvil del caso.

Segundo caso del año de regidor emecista asesinado

Este sería el segundo caso de un regidor emecista asesinado en lo que va del año, ya que el pasado mes de febrero, la regidora del municipio de La Manzanilla de la Paz, Blanca Estela Álvarez, fue asesinada por estrangulamiento, según los últimos datos de la Fiscalía de Jalisco.

La mujer había sido localizada al interior de su camioneta, abandonada en una brecha entre Concepción de Buenos Aires y Teocuitatlán.

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AS