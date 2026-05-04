El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, dio a conocer esta mañana una reducción del 44.3% en homicidios dolosos durante los primeros cuatro meses de 2026 —comparado con el mismo periodo de 2025—. Gracias a estos resultados, la entidad salió de los primeros cinco lugares a nivel nacional y ahora se encuentra en la doceava posición, afirmó.

De enero a abril de este año se cometieron 279 homicidios, mientras que el año pasado ocurrieron 501 asesinatos. Comparado con el mismo periodo de 2024, la reducción es del 53.5%, pues en ese año se registraron 600 casos. El funcionario resaltó que la disminución en este delito se ha mantenido desde el primer cuatrimestre de 2021, con excepción de 2023. Entonces se reportaron 881 homicidios; en 2022 se contabilizaron 644 y un año después 678 víctimas.

De los Santos descartó que las cifras sean "maquilladas". Las personas desaparecidas que son localizadas sin vida entran dentro de la estadística cuando se trata de aquellas encontradas recientemente y que fueron denunciadas; aquellos que son de larga data no se contabilizan en este año, indicó.

"Depende de cuándo y cómo se encuentren (las víctimas de desaparición localizadas sin vida). Hace días se han estado trabajando algunos restos que han encontrado algunos colectivos que son de larga data, que se encuentran únicamente partes óseas. Desde luego el Instituto (Jalisciense de Ciencias Forenses) determina más o menos el periodo de tiempo en el que fue privado de la vida y obviamente no se contabilizan en este año. No sería lógico que se contaran como homicidio en esta parte", aclaró.

"Aún existen pendientes en materia de seguridad, apuntó el fiscal

En cuanto a la percepción de inseguridad y de impunidad, González de los Santos reconoció que aún existen pendientes, pero trabajan para resolver "la mayor parte de los homicidios" que ocurren en Jalisco. Señaló que en la estrategia participan en coordinación el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Seguridad del Estado y los municipios.

"Estamos yo creo que resolviendo un promedio de entre nueve y diez (homicidios) por semana. Desde luego que son muchos los que tenemos todavía pendientes, pero se ha incrementado este número de resoluciones en proporción a años anteriores […]. Nosotros clasificamos perfectamente los homicidios dolosos y los homicidios culposos", enfatizó.

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AO

