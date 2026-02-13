La mañana de este viernes 13 de febrero, fue localizada sin vida la regidora de Movimiento Ciudadano en el municipio de La Manzanilla de la Paz, Blanca Esthela Álvarez.

La muerte de la funcionaria fue confirmada por el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien dijo que Álvarez fue encontrada en su vehículo con el cinturón de seguridad puesto, sin huellas de violencia.

"Tristemente y quiero enviar mi solidaridad a toda su familia, hoy por la madrugada fue encontrada muerta nuestra regidora de Movimiento Ciudadano en La Manzanilla de la Paz", comentó.

Agregó que Blanca Esthela Álvarez había sido dos veces candidata a presidenta municipal y era una empresaria del sector turístico.

"He pedido al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acelerar la necropsia para conocer las causas de su muerte, no quiero especular que podría ser por causas naturales pero hay que esperar a tener la necropsia", añadió.

El hallazgo fue realizado en una brecha en un poblado contiguo a La Manzanilla de la Paz.

El partido político al que pertenecía también envió sus condolencias a través de redes sociales.

