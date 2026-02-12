FGR localiza 16 tomas clandestinas de hidrocarburo en Degollado

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió tres carpetas de investigación tras la localización de 16 tomas clandestinas de hidrocarburos en el municipio de Degollado, al norte del Estado de Jalisco.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la dependencia federal informó que las indagatorias se iniciaron luego de que personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) denunció ante el Ministerio Público Federal la detección de conexiones ilegales en distintos tramos del poliducto Salamanca-Guadalajara.

De acuerdo con la investigación, las tomas fueron ubicadas en los kilómetros 130+330, 126+676 y 111+000, en las inmediaciones de las comunidades de El Rosario, Quirinos y Los Fresnos, donde se presume la extracción ilegal de combustible.

La FGR señaló que el Ministerio Público Federal continuará con la integración de las carpetas para deslindar responsabilidades y proceder conforme a lo que establece la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos.

Pemex informó que no se registraron personas detenidas durante el operativo y que los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

YC