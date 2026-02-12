Mil 500 elementos vigilarán el clásico Chivas-América

El encuentro entre Guadalajara y América, que se llevará a cabo el sábado 14 de febrero en punto de las 21:07 horas en el Estadio Akron, será vigilado por más de mil 500 elementos de diferentes corporaciones policiacas, informó el Gobierno del Estado.

Roberto Alarcón Estrada, titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad (CGES), indicó que a través de la Secretaría Técnica se realizaron diversas reuniones con dependencias de los tres órdenes de gobierno y organizadores para definir recursos técnicos y humanos a fin de asegurar el orden y la tranquilidad de las y los asistentes a este evento.

"El estado de fuerza contará con alrededor de mil 500 elementos, entre los que destaca personal de la Fiscalía Estatal de Jalisco, Policía Estatal, Policía Vial, C5 Escudo Jalisco, Policía de Zapopan, Juzgados Cívicos de Zapopan, Protección Civil y Bomberos Zapopan, paramédicos y personal de seguridad privada", destacó.

El Coordinador añadió que la Comisaría de la Policía Vial mantendrá presencia en las inmediaciones del estadio e invitó a los aficionados a que anticipen los tiempos de traslado.

Para optimizar la llegada de la afición usuaria de transporte público, se contará con el Servicio LOOP Estadio Chivas, que tiene como punto de partida la Estación Estadio Chivas, para continuar por Avenida del Bosque hasta el ingreso del Estadio Akron. Estará disponible de las 19:00 a las 21:00 horas.

Al culminar el encuentro también habrá servicio de transporte, de 22:45 a 00:00 horas, desde el ingreso al estadio con rumbo a Avenida del Bajío, lateral de Avenida Vallarta y Anillo Periférico Poniente hasta la Estación Estadio Chivas.

El C5 Escudo Jalisco contará con un cerco visual con cámaras aledañas al estadio, así como en las instalaciones de ingreso y salida.

"Se exhorta a la afición local y visitante a mantener un ambiente familiar; se tienen detectadas varias convocatorias para sumarse a las caravanas", precisó Alarcón Estrada.

El despliegue es parte de los simulacros rumbo al evento mundialista, en los que la Coordinación General Estratégica de Seguridad encabeza la Secretaría Técnica con la finalidad de optimizar los recursos y garantizar que se cumpla con los protocolos de seguridad.

Para sumar a dichas acciones, C5 Escudo Jalisco capacitó a los cuerpos de seguridad interna del estadio para la definición de protocolos de coordinación y atención inmediata de incidentes.



