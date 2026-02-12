Hotel RIU: Esta es la multa que podría enfrentar el paracaidista

Un salto tipo BASE realizado sin autorización desde el Hotel Riu Plaza Guadalajara desató una investigación administrativa y penal en la capital jalisciense, además de la clausura temporal del bar ubicado en la parte alta del inmueble.

La maniobra se llevó a cabo el domingo 8 de febrero desde la terraza situada entre los pisos 41 y 42, a una altura aproximada de 204 metros. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el descenso duró cerca de 21 segundos, desde el momento en que el joven se arrojó al vacío hasta su aterrizaje a nivel de calle.

En las imágenes se observa al hombre —cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente— colocarse sobre el borde de cristal del “Rooftop Bar 360”, mientras empleados intentan persuadirlo de desistir. Segundos después se lanza, abre el paracaídas y aterriza en la Glorieta de la Estampida, en el cruce de las avenidas López Mateos y Niños Héroes, una zona de alta circulación vehicular y peatonal. Tras tocar tierra, abordó una camioneta que lo esperaba para abandonar el lugar.

Aunque el hecho ocurrió el domingo, los videos comenzaron a viralizarse entre el 10 y 11 de febrero. La noche del martes 11, autoridades municipales colocaron sellos de clausura en el “Rooftop Bar 360”, argumentando incumplimientos en los protocolos de seguridad.

Falta de medidas de seguridad

Según informó el Ayuntamiento, personal de Inspección y Vigilancia, en coordinación con Protección Civil y la Comisaría de Seguridad Ciudadana, detectó omisiones en medidas preventivas y falta de aplicación de procedimientos para restringir el acceso a áreas de riesgo. El establecimiento permanecerá cerrado hasta acreditar que cumple con las condiciones necesarias para operar sin poner en peligro a terceros.

El gobierno municipal calificó el acto como irresponsable y subrayó que no se trata de una actividad recreativa autorizada, sino de una acción que puso en riesgo a cientos de personas que transitan diariamente por la zona. Además, advirtió que la búsqueda de notoriedad en redes sociales no exime del cumplimiento de la ley.

Entre 50 y 150 mil pesos de multa

La sanción económica será determinada por el Juzgado Cívico; no obstante, fuentes municipales estiman que la multa podría oscilar entre 50 mil y 150 mil pesos, debido a las violaciones a reglamentos de seguridad y protección civil, sin descartar otros cargos administrativos derivados de la clausura.

Paralelamente, la Comisaría de Guadalajara y la Fiscalía del Estado iniciaron una carpeta de investigación para identificar al paracaidista y a las personas que presuntamente participaron en la logística del escape. Las autoridades analizan imágenes del sistema de videovigilancia para ubicar el vehículo involucrado y deslindar responsabilidades.

En los videos difundidos se aprecia que el joven portaba cámaras tipo acción en el casco y el brazo para registrar el salto, material que hasta el momento no ha sido publicado.

No es la primera vez que el hotel es escenario de un salto desde gran altura. En 2011, el paracaidista profesional Miles Daisher realizó una maniobra similar, aunque en aquella ocasión contó con los permisos correspondientes y formó parte de una estrategia promocional autorizada. En contraste, el reciente salto se efectuó sin notificación ni aval de las autoridades competentes.

TG