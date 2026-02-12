Un juez impuso prisión preventiva justificada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte , acusado de desviar cinco millones de pesos provenientes de un fondo destinado a personas en situación vulnerable durante 2012.

Esta nueva medida judicial representa un revés significativo para Duarte, quien aspiraba a recuperar su libertad en abril próximo , fecha en la que concluye su condena de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Con esta resolución, el exmandatario enfrenta un nuevo proceso penal que podría mantenerlo tras las rejas más allá del tiempo inicialmente previsto, complicando sus planes de reintegrarse a la vida pública tras casi una década en prisión.

En breve más información…