Un juez impuso prisión preventiva justificada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de desviar cinco millones de pesos provenientes de un fondo destinado a personas en situación vulnerable durante 2012.Esta nueva medida judicial representa un revés significativo para Duarte, quien aspiraba a recuperar su libertad en abril próximo, fecha en la que concluye su condena de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa.Con esta resolución, el exmandatario enfrenta un nuevo proceso penal que podría mantenerlo tras las rejas más allá del tiempo inicialmente previsto, complicando sus planes de reintegrarse a la vida pública tras casi una década en prisión. En breve más información…