Dictan prisión preventiva justificada a Javier Duarte

El exgobernador de Veracruz aspiraba a recuperar su libertad en abril próximo

Por: Elsy Angélica Elizondo

El exmandatario enfrenta un nuevo proceso penal que podría mantenerlo tras las rejas más allá del tiempo inicialmente previsto, complicando sus planes de reintegrarse a la vida pública. EFE / ARCHIVO

Un juez impuso prisión preventiva justificada al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, acusado de desviar cinco millones de pesos provenientes de un fondo destinado a personas en situación vulnerable durante 2012.

Esta nueva medida judicial representa un revés significativo para Duarte, quien aspiraba a recuperar su libertad en abril próximo, fecha en la que concluye su condena de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Con esta resolución, el exmandatario enfrenta un nuevo proceso penal que podría mantenerlo tras las rejas más allá del tiempo inicialmente previsto, complicando sus planes de reintegrarse a la vida pública tras casi una década en prisión. 

