Aseguran bodega donde almacenaban motocicletas robadas en Tlajomulco

Elementos de la Policía Metropolitana (Metropol) aseguraron una finca presuntamente usada como bodega por una banda de "robamotos" en Hacienda de Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga. De acuerdo con la dependencia dos supuestos integrantes del grupo fueron detenidos.

Los oficiales metropolitanos habían recibido reportes ciudadanos anónimos sobre sujetos que desmantelaban motocicletas presuntamente robadas en ese fraccionamiento, por lo que desplegaron acciones de vigilancia focalizada.

El despliegue rindió resultados en el cruce de Nacaome y Comayagua, donde detectaron a dos sujetos que empujaban una motocicleta sin placas hacia un domicilio.

Los sujetos presuntamente reaccionaron de forma agresiva cuando fueron abordados por los uniformados, por lo que ambos fueron asegurados.

En la revisión apegada a los protocolos de actuación policial no les encontraron nada ilegal a ambos, pero al verificar los datos de la moto que empujaban, detectaron que al parecer contaba con reporte de robo horas antes, en el mismo Municipio.

Además, desde afuera del domicilio, los oficiales detectaron que en el interior había varias motocicletas, por lo que reportaron el hecho a un agente del Ministerio Público.

La autoridad ministerial ordenó el resguardo del domicilio hasta la autorización y ejecución de una orden de cateo.

Luego de la revisión autorizada por un juez de control, en la casa fueron encontradas cuatro motos más, algunas de ellas con números de serie borrados y otras irregularidades, así como un motor de motocicleta con reporte de robo de enero.

Por estos hechos quedaron detenidos Israel "N", de 23 años, y Roberto "N", de 44, quienes fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.

MF