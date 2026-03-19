"Chernobyl" de Tlajomulco volverá a ser habitado; ahora será Arbolada del Mirador

Lo que llegó a ser conocido como "el Chernobyl de México", ubicado en Tlajomulco, volverá a ser habitado. Algo que parecía increíble, será ya una realidad, a partir de la intervención impulsada por el Ayuntamiento de Tlajomulco, el Estado, la Federación y la iniciativa privada, y cuya inauguración oficial se llevó a cabo este jueves.

A partir de hoy las etapas 14, 15 y 15-B de Lomas del Mirador se convertirán el Arbolada del Mirador, el primer fraccionamiento que forma parte de los procesos de recuperación en este municipio, que de acuerdo con el INEGI, se posicionó en el Censo Poblacional y de Vivienda con el mayor número de viviendas abandonadas, con alrededor de 77 mil unidades habitacionales en estas condiciones.

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Así lo dieron a conocer este jueves las autoridades de Tlajomulco y del Estado, quienes anunciaron, esta es solo una de las acciones que se impulsan en el municipio, de la mano del Infonavit, para apostar por la generación de vivienda asequible y digna para las personas.

René Caro Gómez, coordinador General de Gestión del Territorio de Tlajomulco, recordó que espacios como este llegaron al punto de abandono debido a que, la necesidad de viviendas para la población, apartó a las unidades habitacionales a lugares donde ni había servicios básicos ni de infraestructura, por lo que algunos fraccionamientos ni siquiera pudieron ser terminados.

Recordó que tras el último censo del Inegi, Tlajomulco se posicionó como el municipio que más casas abandonadas tenía, con alrededor de 77 mil.

En este sentido, explicó que no todas las viviendas deshabitadas estaban abandonadas, pues algunas tenían todavía seguimiento por parte de sus propietarios.

De esta forma había dos vertientes: la necesidad de recuperar estas viviendas a través del seguimiento de sus propietarios, y la segunda, aquellos espacios, como el llamado “Chernobyl” de Tlajomulco, que ni siquiera terminaron de construirse, convirtiéndose en espacios aprovechados por la delincuencia con fines vandálicos o inseguridad.

Entonces, dijo, se realizaron diversos análisis para analizar la relación entre la violencia y los polígonos con características de abandono, encontrando que el 90% de los delitos del municipio se cometían en los encontrarnos aledaños a estos espacios.

Así fue el plan para recuperar las viviendas de Tlajomulco

De esta forma se emprendió un plan en cuatro vertientes, mediante las cuales se apostó por la recuperación de la vivienda de la mano del resto de autoridades y la iniciativa privada:

Recuperación de casas en cartera vencida

Recuperación a través de inversión privada

Facilitación de procesos para la conclusión de viviendas

Condonación de multas y recargos

Hoy, afirmó, Caro Gómez, los procesos de recuperación que se impulsan en Tlajomulco, en coordinación con el Estado de Jalisco y el Gobierno Federal, así como la iniciativa privada, comienza a ser un ejemplo para otras ciudades del País que enfrentan situaciones similares de vivienda.

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Explicó que en esta primera etapa son 800 las viviendas que ya están listas para iniciar su venta "con costo social", es decir, por debajo del millón de pesos, tal como lo propuso en su plan nacional la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Gerardo Quirino, alcalde de Tlajomulco, señaló que el municipio ha impulsado una inversión de 3 mil millones de pesos en obra pública complementaria a estas acciones de recuperación.

Quirino Velázquez destacó, como parte de dichas obras, que esta zona tendrá dos puntos muy importantes: la nueva Cruz Verde, que buscará consolidarse "como un Hospitalito, similar al ejemplo que tiene Zapopan", y una nueva Comisaría y su academia de Policías que serán la sede del municipio, a fin de que las y los vecinos de la Zona Valles se sienta segura y protegida.

En su intervención, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, refirió que en muchas ocasiones había tenido la oportunidad de estar en esta zona y, tal y como lo describía tanto Quirino Velázquez como Caro Gómez, se había convertido en un lugar, dónde se cometían distintos actos delictivos.

"Drogadicción, pandillerismo, incluso violación a mujeres. De ese tamaño era la situación aquí. Y vean cómo a través de un esfuerzo coordinado, primero que inició con Salvador Zamora, y que Quirino Velázquez lo hizo realidad al trabajar con el gobierno del Estado y el gobierno Federal, con el INFONAVIT, un lugar que era un foco de riesgo que se convirtió en un pueblo fantasma, hoy lo podemos ver completamente rehabilitado. Porque vean ustedes, la transformación: de ser un nido de delincuencia hoy va a ser el hogar de miles de familias, de mil 600 familias" , resaltó Lemus Navarro durante su intervención.

"En esta etapa vean lo que es como a través de unir esfuerzos y con la voluntad política se pueden realizar grandes cosas", añadió el gobernador.

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NA