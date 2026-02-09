Este domingo, el Ayuntamiento de Tequila designó a Lorena Marisol Rodríguez como presidenta municipal interina, en sustitución de Diego Rivera Navarro, quien fue detenido la semana pasada junto con otros funcionarios municipales.

La designación se concretó durante una sesión de Cabildo, en la que Rodríguez obtuvo la mayoría de los votos, imponiéndose a otros perfiles que también eran considerados para asumir el cargo; en total, tres nombres fueron analizados para ocupar la presidencia municipal tras la detención del alcalde morenista.

Entre los aspirantes figuraba Omar Alejandro Ramírez Vélez, síndico en funciones y uno de los colaboradores más cercanos de Rivera Navarro; así como Fernando Contreras Salazar, síndico municipal con licencia, también se mencionó a Guillermo Cordero, regidor del PAN y excandidato a la presidencia municipal, a quien se le atribuía un amplio respaldo político.

La designación ocurre en un contexto de alta tensión política, luego de que el exalcalde de Tequila y otros servidores públicos fueran detenidos el jueves pasado , por su probable responsabilidad en el delito de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras en Jalisco, además de presuntos vínculos con una célula delictiva del Cártel Nueva Generación (CNG).

Perfil de la nueva alcaldesa interina de Tequila

De acuerdo con su declaración patrimonial registrada ante el Gobierno de Tequila, Lorena Marisol Rodríguez es licenciada en Administración de Empresas, egresada del Instituto Tecnológico Mario Molina Pasquel y Enríquez, donde obtuvo su título en 2015.

Su trayectoria en el servicio público inició en 2019, cuando se integró a la Secretaría del Bienestar, desempeñándose en labores de censos y atención directa a la ciudadanía, función que mantuvo hasta 2024.

Ese mismo año asumió como regidora del Ayuntamiento de Tequila, participando en comisiones relevantes como Salud, Higiene, Combate a las Adicciones, Medio Ambiente y Participación Ciudadana.

En el ámbito político, Rodríguez es identificada como una figura cercana a la administración saliente. Formó parte de la planilla que llevó a Diego Rivera Navarro a la alcaldía, ocupando la segunda posición propietaria, dentro de la coalición integrada por Morena, PVEM, PT, Hagamos y Futuro, con la que compartió gestión y militancia.

Controversia de Lorena Marisol Rodríguez

El año pasado, en redes sociales se difundió un video en el que se le observa durante un evento público mientras de fondo suena el corrido “El del Palenque”, interpretado por Los Alegres del Barranco.

La canción ha sido señalada por hacer apología del delito al exaltar la figura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación (CNG), organización criminal que presuntamente estaría vinculada con el exalcalde Diego Rivera.

Ante la polémica, la ahora presidenta municipal aclaró que no interpretó la canción y que únicamente acudió al evento en calidad de invitada.

Con información de Jorge Velazco.

