El procurador social, Héctor Pizano Ramos, informó que el año pasado se realizaron más de 143 mil atenciones a través de diferentes servicios que brinda la dependencia a las personas más vulnerables y que no cuentan con los recursos suficientes para contratar un abogado.

"A todas las personas que estamos atendiendo a través del módulo itinerante que ha sido uno de los principales mecanismos para acercarnos a la gente. En cinco municipios de la zona metropolitana hemos llevado módulos que al día atienden a 600 a 700 personas, de las cuales la mayoría se va con una resolución ", comentó.

Adicionalmente, dijo que también se brinda atención en las más de 84 oficinas que tiene la procuraduría en todo el estado.

El procurador explicó que los principales temas que se atienden son familiares, penales, mercantiles, civiles, entre otros.

"Nosotros llevamos a cabo la representación de quienes no tienen recursos solamente y no de cualquier persona sino que cumplan un criterio de vulnerabilidad".

Al inicio de esta administración, la Procuraduría Social tenía presencia en algunos municipios con 42 oficinas; al cierre de 2025, suman 84 espacios donde tienen presencia y en gran parte de esta posibilidad corresponde a la colaboración de los presidentes municipales de todos los partidos políticos, quienes destinan un espacio para el personal de la Procuraduría Social.

