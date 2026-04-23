FGR asegura miles de litros de huachicol en predio de Tototlán

Los hallazgos de hidrocarburo robado - delito conocido como huachicol - se siguen presentando en Jalisco. En este contexto, la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado cumplimentó una orden de cateo, otorgada por un juez de Control de Distrito para un inmueble ubicado en el municipio de Tototlán, donde se aseguró hidrocarburo.

De acuerdo con la carpeta de investigación de la dependencia federal, elementos de la Guardia Nacional realizaban recorridos de vigilancia en las inmediaciones del poblado Coina El Grande, del municipio referido cuando localizaron una toma clandestina y una manguera que conducía a un predio con una bodega en su interior, del cual emanaba olor a hidrocarburo.

GN localizó una toma clandestina y una manguera que conducía a un predio con una bodega en su interior. FGR

Estos hechos se hicieron del conocimiento del Ministerio Público Federal (MPF), instancia que inició una carpeta de investigación y solicitó la diligencia de cateo para dicho inmueble, misma que fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con peritos especializados de la institución, personal de Pemex y la Guardia Nacional.

En el lugar, el personal de las corporaciones federales inhabilitaron la manguera que estaba conectada a la toma clandestina que daba a la parte interna del predio; además, en el sitio se aseguraron un vehículo, un tambo y varios contenedores con aproximadamente cuatro mil 900 litros de hidrocarburo.

Lo asegurado fue puesto a disposición del MPF, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Aseguraron varios contenedores con aproximadamente cuatro mil 900 litros de hidrocarburo. FGR

Tototlán es uno de los municipios con más hallazgos de huachicol y tomas clandestinas de hidrocarburo en Jalisco.

Tan solo en los primeros dos meses del año se han registrado 53 tomas clandestinas en ductos de Pemex, la tercera cifra más alta en Jalisco, solo por debajo de Degollado y Tala.

En 2025, Tototlán fue segundo lugar en Jalisco, pero uno de los cinco municipios a nivel nacional con más reportes de ordeñas clandestinas de combustible.

YC

