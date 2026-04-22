Hallan a tres hombres muertos al interior de un rancho en Jilotlán de Los Dolores

Luego de atender un reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos de la Comisaría de Jilotlán de Los Dolores localizaron a tres hombres muertos aparentemente por impactos de bala al interior de un rancho en la Comunidad Las Higueras. De acuerdo con información extraoficial, la primera línea de investigación apunta a un aparente robo.

Los policías municipales llegaron al lugar y encontraron a los tres hombres inconscientes, por lo que solicitaron a personal de servicios médicos, quienes confirmaron el deceso. La Fiscalía del Estado acudió al sitio y ya investiga el ataque.

Se presume que uno de los fallecidos es el propietario del rancho; las otras dos personas serían trabajadores del lugar.

En las últimas semanas, Jilotlán de Los Dolores, en la región Sureste de Jalisco, en los límites con Michoacán y la región Tierra Caliente, ha sido noticia en materia de seguridad. El pasado 7 de marzo, policías estatales destruyeron un campamento presuntamente utilizado por el crimen organizado tras un enfrentamiento con sujetos armados. En el lugar, ubicado en la comunidad de Los Olivos, los uniformados localizaron llantas, ropa, bolsas y mochilas.

En tanto, el pasado 26 de marzo, el secretario de Seguridad del Estado, Juan Pablo Hernández González, señaló que identificaron a gente armada que se hacía pasar por policías comunitarios de Michoacán en territorio jalisciense, esto luego de que la alcaldesa de Jilotlán de Dolores, Hisel González Mendoza, denunció la incursión de vehículos con personas armadas al municipio.

El funcionario detalló que los sujetos se encontraban en campamentos improvisados localizados en cerros del municipio. Elementos de la Secretaría de Seguridad desmantelaron las fortificaciones; Hernández González indicó que "pudiéramos llamarles autodefensas, aunque se supone que las autodefensas ya no existen".

Esta región limítrofe entre Jalisco y Michoacán ha sido objeto de disputas entre grupos del crimen organizado, desde al menos el sexenio de Felipe Calderón, durante la llamada "guerra contra el narco".

Jilotlán de Los Dolores colinda con el municipio michoacano de Tepalcatepec, cuna del cártel de Los Caballeros Templarios y de los grupos de autodefensa, convocados por Juan José Farías Álvarez, alías "El Abuelo", señalado por autoridades mexicanas y de Estados Unidos por ser el presunto líder de los Cárteles Unidos.

También es identificado como uno de los enemigos del Cártel Nueva Generación en la región , grupos que han protagonizado enfrentamientos armados en la zona y ataques contra comunidades.

YC