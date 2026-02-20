FGR asegura cargamento de huachicol en Tlaquepaque

La Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco informó del aseguramiento de hidrocarburo en la colonia Santa María Tequepexpan, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Fue la FGR la que inició una carpeta de investigación contra quien o quienes hayan participado, esto por la comisión de delitos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Nacional (GN) hicieron del conocimiento del fiscal federal que, al realizar recorridos de vigilancia y prevención del delito sobre la colonia Santa María Tequepexpan, observaron dos tractocamiones, con capacidad de 30 mil litros llenos al 80 por ciento de su capacidad, con probable hidrocarburo.

Por lo tanto, las autoridades federales aseguraron los vehículos y el hidrocarburo , por lo que la dependencia estatal informó que continúa con la integración de la carpeta de investigación para resolver conforme a derecho corresponda.

Apenas el pasado martes, la FGR en Jalisco informó del aseguramiento de 18 tomas clandestinas en el municipio de Degollado , municipio que es donde hay más hallazgo de tomas clandestinas de hidrocarburo en todo el país.

