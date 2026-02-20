Durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum del pasado jueves, Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros "Felipe Ángeles", presentó avances de las distintas obras de vías férreas en todo el país . En este proyecto, Jalisco está incluido: se prevé la comunicación entre Guadalajara e Irapuato .

El funcionario destacó la construcción de nueva infraestructura ferroviaria, como parte del Plan México, a través del agrupamiento de ingenieros militares en alrededor de mil 400 kilómetros de nuevas vías, que se conectarían:

De Irapuato a Guadalajara

De Querétaro a San Luis Potosí

De San Luis Potosí a Saltillo

De Mazatlán a Los Mochis

Por el momento, el proyecto en estas cuatro vías se encuentra en fase de estudios técnicos previos, pero se contempla el inicio de las construcciones este mismo año.

¿Por dónde pasaría el tren que conecta con Guadalajara?

Según información compartida este viernes por el Gobierno de México, se prevén 310 kilómetros de vía férrea desde Irapuato hasta Guadalajara, la capital de Jalisco, que pasaría por:

Silao

León

Tepatitlán

Zapotlanejo

La demanda preliminar de esta obra se estima de 32 mil pasajeros diarios. YT / Claudia Sheinbaum Pardo

Otros avances en vías férreas en México

Vallejo Suárez también mencionó que se concluyeron los estudios de ingeniería básica de la primera etapa, que fueron alrededor de casi 800 kilómetros, de Ciudad de México a Pachuca; Ciudad de México a Querétaro; Querétaro a Irapuato; y de Saltillo a Nuevo Laredo.

Indicó que la construcción de vía férrea de CDMX a Pachuca lleva un avance de 21.15 %, mientras que el Tren México-Querétaro lleva un avance de 9.80 por ciento. Señaló que la infraestructura de carga del Tren Maya lleva un avance del 25 %, con todos los permisos ambientales respectivos.

"Contamos con todos los manifiestos de impacto ambiental, con todos los estudios técnicos justificativos para cambiar el uso del suelo, y estamos llevando a cabo todos los programas que nos estableció Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales] sobre prevención, mitigación y compensación de impactos ambientales.

" Y vamos cumpliendo con todas las normas para que no quede duda alguna ", indicó.

Refrendó el respeto al medio ambiente y la salvaguarda del patrimonio cultural e histórico, además de que pidió a las personas "beneficiadas" con obras su cooperación, su comprensión y su apoyo para la pronta ejecución y construcción de "este medio de transporte masivo de gran calidad".

Consultan a comunidades para la construcción de vías férreas

Para la construcción de nuevos tramos ferroviarios en el país, el Gobierno de México ha realizado 26 asambleas informativas en 12 comunidades, donde se consultó a 921 personas, así como 70 asambleas con la participación de 3 mil 500 personas , informó Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

"Se trabaja con 123 ejidos que se distribuyen de esta manera: 14 en el tramo AIFA-Pachuca, 57 en México-Querétaro, 29 Querétaro-Irapuato y 23 Saltillo-Nuevo Laredo; ha significado la realización de 70 asambleas donde han participado más de 3 mil 500 personas en 63 mil 633 parcelas adquiridas", explicó.

Vega Rangel indicó que hay avances importantes sobre la liberación de derecho de vía en 24 millones 892 mil metros cuadrados, lo que significa una franja de mil 905 predios en 54 municipios.

Agregó que se reubicaron a 44 familias que vivían sobre derecho de vía, fueron trasladadas a un conjunto habitacional en mejores condiciones: 33 de estas familias recibieron una vivienda nueva y otras 11 recursos para que adquieran un hogar, esto con una inversión de 28 millones de pesos.

Con información de SUN.

