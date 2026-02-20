Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, las autoridades informaron el estatus de banderas de las playas del municipio y siete de ellas cuentan con bandera roja por lo que el ingreso recreativo está prohibido debido a las condiciones marítimas.

Estas son las siete playas con ingreso prohibido por la activación de la bandera roja:

Playa de Oro

Playa del Holly lado del Río Pitillal

Playas Camarones

Playa Burros

Playa Conchas Chinas

Playa Palmares

Playa Olas Altas

Por otro lado, seis playas cuentan con bandera amarilla para este vienres 20 de febrero. Este estado advierte al bañista que tome cierta precaución debido a que podría haber riesgos moderados como corrientes fuertes, oleaje elevado o algún tipo de peligro. Las playas con estas advertencias son:

Playa Flamingos

Playa Holiday Inn

Playa Los Muertos

Playa Malecón

Playa Muertos

Playa del Holly

Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas. De igual forma, cualquier avistamiento de animales silvestres deberá ser reportado ante las autoridades a través del número global de emergencia 911. En ese sentido, las zonas aledañas al Río Pitillal han mostrado presencia de fauna silvestre sin especificarse qué tipo de animales se encuentran deambulando.

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Bandera verde : Área segura para nadar

: Área segura para nadar Bandera amarilla : Nadar con precaución

: Nadar con precaución Bandera roja : Prohibido ingresar al mar

: Prohibido ingresar al mar Bandera morada : Presencia de fauna nociva

: Presencia de fauna nociva Bandera negra: Playa cerrada

