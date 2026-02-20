Feria Internacional de la Música Guadalajara 2026: Fechas, sedes, invitados y más

Con todo el color, la emoción y el espíritu que la caracterizan, la Feria Internacional de la Música de Guadalajara (FIM) regresa en 2026 para reafirmar a la capital jalisciense como uno de los grandes puntos de encuentro cultural y de entretenimiento en el país. Año con año, este espacio convierte a la ciudad en epicentro de ideas, sonidos y conexiones que atraviesan fronteras.

Organizada por la Universidad de Guadalajara (UdeG), la FIM se ha consolidado como una de las citas más esperadas no solo por el público tapatío, sino por profesionales de toda Iberoamérica. Más allá de su propuesta musical, la feria articula conferencias, talleres, actividades formativas, presentaciones en vivo y espacios de diálogo que combinan aprendizaje y experiencia artística en un mismo escenario.

Cabe destacar que la FIM funciona como una plataforma para el desarrollo profesional dentro del ecosistema musical iberoamericano. Su propósito es reunir a artistas, gestores culturales, productores, programadores, managers y especialistas del sector que buscan fortalecer la industria, intercambiar conocimientos y generar nuevas alianzas estratégicas.

Fechas y sedes de la FIM 2026

De acuerdo con el calendario oficial, la edición 2026 arrancará el miércoles 25 de febrero en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, ubicado en Periférico Norte Manuel Gómez Morín #1695, en Belenes Norte, Zapopan. Desde ese momento, más de 30 actividades comenzarán a desplegarse en distintos puntos de la ciudad.

La programación contempla la participación de al menos 70 ponentes y la realización de 30 showcases —espacios dedicados a presentar talento emergente—. Las actividades concluirán el sábado 28 de febrero con el festival PortAmérica Latitudes, que tendrá lugar en la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario.

Aunque el Conjunto Santander será una de las sedes principales, la feria se extenderá a otros recintos de Guadalajara, consolidando un circuito cultural que abarcará distintos espacios de la ciudad.

El programa completo, con horarios y ubicaciones detalladas, puede consultarse en el sitio oficial de la FIM: https://fimgdl.udg.mx/.

¿Qué esperar de la FIM 2026?

La agenda de este año contempla una intensa programación profesional que supera las 30 actividades especializadas, con la participación de más de 70 expertos nacionales e internacionales que compartirán experiencias, diagnósticos y perspectivas sobre el presente y futuro de la industria musical. A ello se suman 30 artistas que formarán parte de los showcases, concebidos como vitrinas estratégicas para impulsar nuevos proyectos y propuestas sonoras.

La feria también pondrá énfasis en espacios estructurados de networking, diseñados para facilitar encuentros entre profesionales, así como en el festival de clausura PortAmérica Latitudes, que aportará una dimensión escénica y festiva al cierre del encuentro.

Los ejes temáticos girarán en torno a la innovación dentro de la industria musical, la construcción de modelos de negocio sostenibles, el impacto cultural y social de la música, la profesionalización del sector y la proyección internacional del talento iberoamericano. En conjunto, la FIM 2026 busca generar reflexión y acción en torno a los desafíos contemporáneos del ámbito musical.

¿Quiénes asistirán a la FIM 2026?

La feria reunirá a destacadas figuras del ámbito musical y cultural en América Latina. Entre los nombres confirmados se encuentra Enrique Bunbury, quien será el encargado de inaugurar el encuentro con la conferencia magistral “La palabra como escenario. Bunbury: poética, canción y pensamiento crítico”, una reflexión sobre la creación artística y el poder del lenguaje en la música.

También participará Cecilia Toussaint, referente del rock mexicano, cuya trayectoria ha marcado distintas generaciones; Amaury Vergara, presidente y empresario vinculado al impulso de proyectos culturales y deportivos; y Laura Put, especialista en producción y coordinación audiovisual, quien aportará su experiencia en el ámbito técnico y creativo.

L a presencia de estos perfiles confirma la diversidad de voces que convergerán en la FIM, donde confluyen artistas, empresarios y profesionales que inciden en distintos niveles del sector musical.

¿Cuánto cuestan los boletos y dónde comprarlos?

El acceso a la FIM Guadalajara se realiza mediante acreditaciones profesionales, disponibles a través de la plataforma Boletomóvil. El costo total es de 2 mil 466 pesos, lo que permite el ingreso durante los cuatro días del evento.

La acreditación incluye acceso a la aplicación oficial FIM GDL, a los showcases —presentaciones enfocadas en talento emergente—, a las conferencias, a los espacios de networking, a los speed meetings y al festival de clausura PortAmérica Latitudes.

Además, existe la posibilidad de apartar la entrada desde 500 pesos y cubrir el resto en pagos diferidos. Los asistentes tienen como fecha límite para liquidar su acreditación el 16 de febrero de 2026 a las 11:59 pm.

Con una programación extensa, invitados de alto perfil y una clara apuesta por la profesionalización del sector, la FIM 2026 reafirma su papel como uno de los encuentros musicales más relevantes de Iberoamérica. Durante cuatro días, Guadalajara no solo será escenario de música, sino también de diálogo, formación e intercambio, consolidándose como un punto clave para el futuro de la industria cultural en la región.

