Accidente en Encarnación de Díaz deja un muerto

Un accidente registrado en el municipio de Encarnación de Díaz dejó como saldo una persona fallecida; el percance ocurrió sobre la autopista que conecta esta demarcación de la región de Los Altos de Jalisco con el estado de Aguascalientes, a la altura de un entronque.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) informó que se trató de un choque frontal entre dos vehículos compactos, un March y otro de la marca Toyota.

El choque provocó la muerte de uno de los tripulantes del vehículo March, aunque no se supo si era conductor o era acompañante.

Ambos vehículos terminaron fuera de la vialidad de aquel municipio, con algunos daños.

Personal de la corporación estatal detalló que fueron los integrantes de la corporación municipal de protección civil quienes acudieron hasta el punto para apoyar a las personas afectadas por el percance.

YC