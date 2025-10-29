Festival "Tonalitzio" de Muertos en Tonalá, lo que debes saber del evento

"Tonalitzio" abre sus puertas hoy miércoles 29 de octubre y permanecerá hasta el 2 de noviembre. El Festival de Día de Muertos 2025 en Tonalá promete rendir un gran homenaje a los muertos en una de las celebraciones más emblemáticas el país.El festival ofrecerá una serie de experiencias y entretenimientos que van desde la gastronomía hasta el baile, y por supuesto desfiles y ofrendas monumentales. Como centro protagónico se encuentra el Lago El Cotillo, aunque muchas actividades se desarrollarán en las calles de Tonalá.En ese sentido, el Desfile de Día de Muertos se realizará por Avenida Cihualpilli, pasando por el DIF Tonalá, la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, la Presidencia Municipal, el Paseo de los Guardianes y concluirá en la Clínica del IMSS.A partir de unas horas y durante los días 29 y 30 de octubre, los eventos se realizarán desde las 18:00 hasta las 23:00 horas. El Lago El Ocotillo será el protagonista místico.Estas serán las atracciones:El Escenario Calavera, La Ofrenda, la Zona de Garnacha, el Cementerio Mexicano, el Túnel “La Brulla”, las Calacas Cabezones, y espectáculos temáticos como La Llorona, Velorio Calaca, Los Monjes, y el Abanico de Fuego. Además del Escenario Calavera y el Foro del Lago en el que habrá presentaciones de diversos artistas nacionales.Ya para el 1 y 2 de noviembre, tras un descanso en viernes, el Paseo Guardianes de la Reina será el punto clave del momento. Con el mismo horario, de 18:00 hasta las 23:00 horas. se realizarán diversas actividades de acuerdo con la agenda.El DIF Tonalá ha puesto a disposición de los visitantes un servicio de transporte gratuito para hoy y mañana para personas que busquen disfrutar de Tonalitzin. Las salidas comienzan desde las 19:00 horas. y la última salida 23:30 horas, el recorrido va desde el Lago y concluye en la clÍnica 93 del IMSS, dentro del municipio.Escenario CalaveraForo del LagoEscenario CalaveraForo del LagoEscenario CalaveraForo KioskoEscenario CalaveraForo Kiosko* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB