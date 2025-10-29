Miércoles, 29 de Octubre 2025

Festival "Tonalitzio" de Muertos en Tonalá, lo que debes saber del evento

A partir de hoy y hasta el domingo 2 de noviembre, no te puedes perder este evento en el municipio de Tonalá

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Este es el programa completo del Festival de Muertos en Tonalá. ESPECIAL / FACEBOOK Gobierno de Tonalá

"Tonalitzio" abre sus puertas hoy miércoles 29 de octubre y permanecerá hasta el 2 de noviembre. El Festival de Día de Muertos 2025 en Tonalá promete rendir un gran homenaje a los muertos en una de las celebraciones más emblemáticas el país.

El festival ofrecerá una serie de experiencias y entretenimientos que van desde la gastronomía hasta el baile, y por supuesto desfiles y ofrendas monumentales. Como centro protagónico se encuentra el Lago El Cotillo, aunque muchas actividades se desarrollarán en las calles de Tonalá.

En ese sentido, el Desfile de Día de Muertos se realizará por Avenida Cihualpilli, pasando por el DIF Tonalá, la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, la Presidencia Municipal, el Paseo de los Guardianes y concluirá en la Clínica del IMSS.

A partir de unas horas y durante los días 29 y 30 de octubre, los eventos se realizarán desde las 18:00 hasta las 23:00 horas. El Lago El Ocotillo será el protagonista místico.

Estas serán las atracciones:

El Escenario Calavera, La Ofrenda, la Zona de Garnacha, el Cementerio Mexicano, el Túnel “La Brulla”, las Calacas Cabezones, y espectáculos temáticos como La Llorona, Velorio Calaca, Los Monjes, y el Abanico de Fuego. Además del Escenario Calavera y el Foro del Lago en el que habrá presentaciones de diversos artistas nacionales.

Ya para el 1 y 2 de noviembre, tras un descanso en viernes, el Paseo Guardianes de la Reina será el punto clave del momento. Con el mismo horario, de 18:00 hasta las 23:00 horas. se realizarán diversas actividades de acuerdo con la agenda.

Transporte gratuito

El DIF Tonalá ha puesto a disposición de los visitantes un servicio de transporte gratuito para hoy y mañana para personas que busquen disfrutar de Tonalitzin. Las salidas comienzan desde las 19:00 horas. y la última salida 23:30 horas, el recorrido va desde el Lago y concluye en la clÍnica 93 del IMSS, dentro del municipio.

Este es el programa general de Tonalitzio

Miércoles 29 de octubre

Escenario Calavera

  • 18:00 horas - Música ambiental
  • 18:30 horas - "Valentina" Feria de talentos, pequeños que transforman
  • 19:00 horas - Grupo Folklórico de la tercera edad del sistema DIF Tonalá
  • 20:00 horas - Grupo musical cantarte Tonalá
  • 21:00 horas - Grupo folklórico de La casa de la Cultura
  • 22:00 horas - Banda de Rock "The Yassers"

Foro del Lago

  • 19:30 horas - "July de O" Cantante infantil de regional mexicano
  • 20:30 horas - Música en vivo

Jueves 30 de octubre

Escenario Calavera

  • 18:30 horas - "Ximena" Feria de talentos, pequeños que transforman
  • 19:00 horas - Mariachi "Los peques del nuevo Tecalitlán"
  • 20:00 horas - Grupo folklórico "Mextli" del sistema DIF Tonalá
  • 21:00 horas - "La marimba de Jalisco" ensamble musical
  • 22:00 horas - Banda de Rock "Rediscover"

Foro del Lago

  • 20:00 horas - Show performance y música en vivo
  • 20:30 horas - Música en vivo de mariachi

Sábado 1 de noviembre

Escenario Calavera

  • 18:00 horas - Escuela de ballet clásico de cultura Tonalá
  • 18:30 horas - Grupo folklórico del sistema DIF Tonalá
  • 19:00 horas - Mariachi "Los peques del nuevo Tecalitlán"
  • 20:00 horas - Grupo folklórico de La casa de la Cultura
  • 20:40 horas - Arribo del "Desfile del día de muertos"
  • 21:00 horas - Grupo folklórico "Taize"
  • 22:00 horas - Banda de Rock "The Yassers"

Foro Kiosko

  • 19:30 horas - "Ximena" Feria de talentos, pequeños que transforman
  • 20:00 horas - "Isabel" Feria de talentos, pequeños que transforman
  • 20:30 horas - "Samuel" Feria de talentos, pequeños que transforman

Domingo 2 de noviembre

Escenario Calavera

  • 18:00 horas - Ensamble de cuerdas de la casa de la cultura
  • 18:30 horas - Escuela de ballet clásico de cultura Tonalá
  • 19:00 horas - Academia "Anyelu dance center"
  • 20:00 horas - Escuela de danza folklórica de cultura Tonalá
  • 20:30 horas - Grupo de danza del sistema DIF Tonalá
  • 21:00 horas - Circo de la muerte El Show
  • 22:00 horas - Banda de Rock "Rediscover"

Foro Kiosko

  • 20:00 horas - "Samuel" Feria de talentos, pequeños que transforman
  • 21:00 horas - Grupo musical cantarte Tonalá

