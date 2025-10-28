Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 29 de octubre al 2 de noviembre

Guadalajara se distingue por su vitalidad y constante oferta de actividades para el disfrute de residentes y visitantes. Entre sus propuestas más atractivas destaca el cine al aire libre, una iniciativa de CinemaLive que permite disfrutar de películas sin costo, bajo el cielo nocturno.Este proyecto lleva funciones gratuitas a distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con escenarios emblemáticos como el Parque Metropolitano, el Parque Alcalde y el Parque de las Niñas y los Niños.Del miércoles 29 de octubre al domingo 2 de noviembre, se presentará una selección de películas familiares en diversos espacios públicos de la ciudad.A continuación te compartimos la cartelera: MF