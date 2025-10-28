Martes, 28 de Octubre 2025

Cine al aire libre en Guadalajara: Cartelera del 29 de octubre al 2 de noviembre

Del miércoles 29 de octubre al domingo 2 de noviembre, se presentará una selección de películas familiares en diversos espacios públicos de la ciudad

Por: Moisés Figueroa

Este proyecto lleva funciones gratuitas a distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con escenarios emblemáticos como el Parque Metropolitano, el Parque Alcalde y el Parque de las Niñas y los Niños. FACEBOOK / Mhoni Vidente

Guadalajara se distingue por su vitalidad y constante oferta de actividades para el disfrute de residentes y visitantes. Entre sus propuestas más atractivas destaca el cine al aire libre, una iniciativa de CinemaLive que permite disfrutar de películas sin costo, bajo el cielo nocturno.

Este proyecto lleva funciones gratuitas a distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con escenarios emblemáticos como el Parque Metropolitano, el Parque Alcalde y el Parque de las Niñas y los Niños.

Del miércoles 29 de octubre al domingo 2 de noviembre, se presentará una selección de películas familiares en diversos espacios públicos de la ciudad.

A continuación te compartimos la cartelera: 

Miércoles 29 de octubre

  • Hotel Transylvania - Parque Urbano de Tlaquepaque - 7:45PM

Jueves 30 de octubre

  • El libro de la vida - Parque Metropolitano - 7:45PM

Viernes 31 de octubre

  • Coco - Parque Alcalde - 7:45PM
  • El extraño mundo de Jack - Mirador Independencia -7:45 PM

Sábado 1 de noviembre

  • El Cadáver de la novia - Parque Metropolitano - 7:00PM

Domingo 2 de noviembre

  • Los locos addams 2 - Parque de las niñas y los niños - 7:00PM

