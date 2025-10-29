Conoce el panteón más antiguo de Guadalajara y qué personajes ilustres lo ocupan

Ubicado en la calle Belén 684, en Guadalajara, Jalisco, el Panteón de Belén es un cementerio histórico, construido en 1848, lo que lo convierte en el recinto de este tipo más longevo de la ciudad y, por supuesto, uno de los más conocidos en México.

Dada su historia y años en servicio, este lugar de descanso para los fallecidos alberga miles de historias, leyendas y mitos que se ocultan entre sus brechas , además de impresionantes obras arquitectónicas y una energía inigualable.

Por ello, ahora en vísperas del Día de Muertos, fecha en la que miles de interesados y turistas visitan este sitio, te contaremos un par de curiosidades que debes conocer para disfrutar tu recorrido al máximo.

Originalmente conocido como Panteón de Santa Paula, este cementerio fue creado por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra en 1848, a petición del obispo Diego de Aranda y Carpinteiro.

Fue diseñado en estilo neoclásico y está dividido en dos patios: el patio de Santa Paula, el más antiguo, y el patio de San Francisco, el más grande.

Las tumbas más antiguas fueron construidas en el siglo XIX. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Durante la Revolución de México, fue utilizado como refugio para los soldados, aunque siguió operando hasta 1986, cuando se decidió cerrarlo por cuestiones sanitarias, a pesar de que no había alcanzado su capacidad máxima.

Pese a que permanece inactivo, el Panteón de Belén ha ganado relevancia entre los aficionados del misterio y los amantes de la historia, pues en sus tumbas descansan icónicos personajes reconocidos del ámbito político, artístico e histórico.

Entre los más destacados se encuentran el dibujante mexicano José Clemente Orozco, el general Pedro Moreno, el obispo Diego de Aranda y Carpinteiro, el escultor Jesús Contreras, el poeta Amado Nervo, el novelista Juan Rulfo, el expresidente de México Luis Echeverría Álvarez, el fundador del Partido Acción Nacional (PAN) Manuel Gómez Morín, el compositor Julián Carrillo y muchas otras celebridades.

Muchas tumbas presentan símbolos religiosos, como cruces y ángeles; otras muestran símbolos culturales, como figuras de animales y plantas; y algunas exhiben símbolos sociales, como insignias militares o profesionales.

Todas ellas constituyen un tesoro histórico y cultural, testimonio de la vida y la muerte de miles de personas, y reflejan la diversidad de la sociedad mexicana.

Con el paso de los años, el Panteón de Belén se ha hecho famoso por las leyendas y misterios que lo rodean, como la historia de Nachito, el niño que recibe juguetes; la leyenda del vampiro de Guadalajara; y el árbol del ahorcado del Hospital Civil Viejo.

Estas crónicas, más allá de enriquecer la cultura, tradición e historia de la ciudad, captan la atención de turistas que año con año buscan vivir la experiencia de recorrer el cementerio.

El Panteón de Belén está abierto al público, especialmente durante el Día de Muertos para recorrer sus tumbas y leyendas. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Desde 2011, el Panteón de Belén está abierto al público, con horario de martes a sábado de 10:00 a 19:00 horas y domingos de 10:00 a 18:00 horas.

Si prefieres hacerlo acompañado de un guía, hay recorridos disponibles de martes a sábado en los horarios de 10:00, 11:00, 13:00 y 14:00 h.

El acceso general tiene un precio de $37, mientras que estudiantes, docentes, niños de 4 a 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad con credencial vigente pagan $18.

Tanto si te interesa la historia, la cultura o lo paranormal, el Museo Panteón de Belén tiene algo para ti. Descubre sus tumbas más emblemáticas, explora sus secretos y déjate envolver por su atmósfera única.

