Este miércoles 29 de octubre por la mañana, el peso mexicano inició la jornada con una pérdida frente al dólar estadounidense. La cotización de la divisa nacional titubea a la espera de la decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, y en la antesala de acuerdos comerciales por parte del país vecino.

La cotización del tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos inició la jornada a $18.44 pesos por unidad; lo que implica una caída marginal de la moneda mexicana del 0.08 por ciento frente al cierre de ayer martes.

Monex estimó que la moneda nacional cedió terreno a la espera de la reunión de política monetaria de la Fed, así como la atención por el acuerdo comercial entre Corea y Estados Unidos. En este mismo contexto, el Índice Dólar mostró una apreciación del dólar estadounidense de 0.10 por ciento.

En ese sentido, la canasta de monedas seguidas por Bloomnberg muestran una respuesta dispar ante el contexto económico. Ocho de ellas mostraron ganancias, mientras que la otra mitad, pérdidas.

Como referencia, el Banco de México (Banxico) estableció el tipo de cambio en $18.4145 pesos por dólar estadounidense para este miércoles 29 de octubre de 2025 a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Esta es la cotización del dólar en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 17.70 19.10 Banco Azteca 17.10 18.99 BBVA 17.59 18.72 Banorte 17.25 18.80 Banamex 17.84 18.93 Scotiabank 17.40 19.00



Recuerda que el tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos puede cambiar de acuerdo con los acontecimientos que afecten al mercado. Procura revisar el estado en caso de que requieras hacer un movimiento que involucre ambas divisas.

Con información de Bloomberg

