Luego de que se diera a conocer la suspensión definitiva emitida por una juez federal, para que Uber pueda operar, durante el tiempo que dure el proceso, en los 70 aeropuertos del país , incluyendo el de Guadalajara y Puerto Vallarta, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, instó a un piso parejo de oportunidades de trabajo para los taxis que operan en estos espacios.

"Vale la pena decir que lo que estamos pidiendo es piso parejo para los taxistas del aeropuerto, porque ellos también tienen que dar el servicio, también merecen tener trabajo, y que haya piso parejo también para los automóviles de plataforma, y que cada persona decida su medio de transporte ", afirmó el Gobernador de Jalisco.

El mandatario estatal informó que tras la reunión estatal de Seguridad, sostenida ayer martes, se acordó con la Guardia Nacional el respetar dicha suspensión, y permitir que Uber opere por el tiempo que dure el proceso y bajo las condiciones establecidas en la suspensión definitiva.

"Ayer, en la reunión de Seguridad estatal, acordamos con la Guardia Nacional respetar esta suspensión definitiva. Por lo tanto, la plataforma de Uber va a poder dejar y recoger pasajeros sin ninguna sanción en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y también en Puerto Vallarta ", explicó.

En el mismo sentido, L emus Navarro recordó que, hace cuatro meses, propuso legislar a nivel federal la regulación del uso de plataformas de transporte en aeropuertos internacionales, sin aue hasta el momento recibiera respuesta.

El mandatario estatal recordó que el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), trabaja en mejorar la movilidad en los aeropuertos, reducir tiempos de traslados y brindar un mejor servicio a las y los usuarios, con la posibilidad de que puedan elegir, libremente, su medio de traslado.

"Guadalajara y Puerto Vallarta somos ciudades de primer mundo, y tenemos que actuar como tales", refirió.

La medida ya se encuentra vigente, tras su notificación a las instituciones correspondientes. El mandatario estatal refirió que si otras plataformas como Didi obtienen una suspensión similar, también podrían operar en estos espacios.

Con la apertura a plataformas, se espera reducir tiempos de espera y costos, beneficiando a visitantes y turistas, también en miras al Mundial 2026.

A partir de esta suspensión definitiva, la Guardia Nacional únicamente podrá realizar inspecciones de rutina. Si el conductor llega a ser retenido por la autoridad federal, deberá mostrar que está completando un viaje con la aplicación, siendo esta la única protección del chofer.

Esto significa que no tiene permitido permanecer en las inmediaciones de las terminales aeroportuarias esperando algún viaje, sino que únicamente puede estar ahí si ya tiene un viaje activo.

Continúa la lucha de Uber para poder operar legalmente

Es importante destacar que, de acuerdo con la legislación mexicana, una suspensión definitiva es válida hasta que se resuelva el juicio principal.

Esto significa que el juez o la jueza, al otorgar la suspensión definitiva, no está determinando todavía si el acto es legal o ilegal, sino que únicamente ordena que se detenga temporalmente la sanción mientras se estudia el fondo del caso.

Es decir, la disputa de Uber para poder operar legalmente continúa, y de no resolverse a su favor, la suspensión dejará de surtir efecto, devolviendo las sanciones en lo que respecta a la operación de los taxis de plataforma en las terminales aeroportuarias del país con base en lo determinado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Guardia Nacional.

