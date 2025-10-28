Hace una semana, el pasado martes 21 de octubre, el Gobierno de Jalisco informó que se reabrieron a la circulación dos carriles por sentido en el Camino Real a Colima de Ramón Corona a Guadalupe Gallo. La distancia de 3.6 kilómetros busca mejorar la circulación vehicular del sur de la ciudad como parte de las soluciones para desahogar la avenida López Mateos.

Cabe destacar que los trabajos de obra pública en el tramo de Guadalupe Gallo continúan, sin embargo, la apertura permite circular de manera continua hasta Anillo Periférico lo que permitirá mejorar de forma significativa la movilidad para el sur del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

En ese sentido, la Policía Vial Jalisco exhortó a las y los automovilistas a tomar en cuenta el Camino Real a Colima como vía alterna de avenida López Mateos; ya que, respetando los límites de velocidad y manejando con precaución, se trata de una alternativa para desahogar la congestión vehicular de las horas tempranas del día.

La apertura parcial es parte de la primera etapa de reapertura de la avenida Camino Real a Colima, luego de que el pasado mes de marzo del año en curso comenzaron los trabajos de rehabilitación de esta vía de la ciudad a fin de consolidarla como una avenida segura para desahogar el tráfico generado sobre la avenida López Mateos, y que representa el paso de alrededor de 350 mil vehículos diariamente.

Así luce este martes 28 de octubre el paso vehicular por Camino Real a Colima

La cuenta oficial en redes sociales de la Policía Vial estatal solicita considerar esta vía para aquellos que se desplacen desde y hacia la zona sur del AMG. La alternativa pretende desahogar la congestión vehicular en la avenida López Mateos.

