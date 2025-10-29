Así luce la liberación de carreteras de Jalisco tras acuerdo con agricultores (VIDEO)

Luego de que los bloqueos en diversas carreteras y autopistas de Jalisco derivados de las manifestaciones de agricultores en vías de lograr un acuerdo respecto al precio de la tonelada de maíz se prolongaron por más de 36 horas, este miércoles 29 de octubre se llegó a un acuerdo con las principales autoridades.

Durante "La Mañanera del Puerblo" de hoy, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué, informaron que las negociaciones concluyeron en la madrugada, logrando un acuerdo respecto al costo por tonelada del grano. Con ello, los manifestantes han comenzado a retirarse de manera paulatina de las vías, permitiendo el paso vehicular.

Los productores recibirán 6 mil 150 pesos por tonelada de maíz; se instalarán mesas de diálogo para continuar las negociaciones, luego de que los productores pretenden conseguir un aumento adicional en el precio.

Mientras tanto, a nivel estatal, Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, informó a través de redes sociales que tras las conversaciones en las que participó el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, y el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural estatal, Eduardo Ron Ramos, se acordó levantar los bloqueos en la entidad desde la primera hora de este miércoles.

En ese sentido, la Policía Vial Jalisco confirmó que todos los puntos de bloqueo han sido liberados en su totalidad, por lo que el flujo vehicular sobre autopistas y carreteras del estado comienza a circular con normalidad.

Mientras tanto, se mantiene monitoreo constante en coordinación con C5 Escudo Jalisco y Policía Estatal de Caminos para garantizar la seguridad y la movilidad de las y los automovilistas.

Así lucen las aperturas a la circulación en las distintas vialidades:

Carretera a Morelia

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Carretera a Nogales

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB