La mañana de este domingo, la Policía de Jalisco, a cargo de la Secretaría de Seguridad, logró rescatar a una mujer que era víctima de un secuestro virtual en el municipio de Zapopan, evitando así cualquier entrega de dinero y poniéndola a salvo.

Los hechos ocurrieron sobre la vialidad conocida como Paseo Andares, al cruce con Bulevar Puerta de Hierro, en la colonia Puerta de Hierro .

La actuación de las autoridades estatales

Fue a través del Escudo Urbano C5 Jalisco que elementos de la Policía del Estado recibieron el reporte de una mujer que presuntamente sufría un secuestro virtual. El reportante, papá de la afectada, señaló que recibió llamadas en las que le exigían 100 mil pesos por el rescate de su hija, con quien no lograba comunicarse vía telefónica .

Fue a partir de ello que los uniformados estatales activaron el protocolo de búsqueda al que se sumaron diversas agrupaciones.

"El despliegue y el análisis de inteligencia permitió geolocalizar el dispositivo telefónico de la joven en el citado punto, en un centro comercial, en donde policías del Grupo Motorizado Jaguares consiguieron localizar a la afectada", dio a conocer la Policía Estatal.

Luego de dar las primeras atenciones y de corroborar que se encontraba en buen estado de salud, la joven pudo volver con su familia a salvo y se evitó el pago del supuesto rescate, añadió la autoridad.

En la localización de la mujer también participaron de manera coordinada elementos de la Comisaría de Zapopan.

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FF