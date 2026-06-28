Paciente psiquiátrico dispara en colonia Seattle; autoridades reportan el hecho controlado

La mañana de este domingo, una movilización policial derivada de un reporte de disparos de arma de fuego alertó a vecinas y vecinos de la colonia Seattle, en Zapopan.

La Comisaría de Zapopan informó que, durante su recorrido habitual de vigilancia, al pasar por el cruce de la Calle 4 y Calle C, se les notificó que había un hombre parapetado en un domicilio realizando disparos de arma de fuego.

Los elementos, al atender la situación, se encontraron con que un hombre de aproximadamente 50 años había ingresado a un domicilio realizando disparos, por lo que de inmediato se entrevistaron con familiares de la persona.

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Estos refirieron que el hombre era un paciente psiquiátrico y que, probablemente, un cambio en las dosis de sus medicamentos lo había alterado, detonando una crisis.

Hasta el momento se desconoce por qué el sujeto tenía un arma de fuego en su poder, así como si se trata de un arma en posesión legal. Hasta la publicación de este texto, se desconocía cómo se procedería con el hombre señalado por los disparos.

Aunque en un inicio los reportes hacían mención de que el hombre había disparado contra los elementos que atendieron el hecho, no se reportó ningún elemento ni otra persona lesionada.

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MB