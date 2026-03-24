Expertos piden transparencia y análisis en los recursos que la Comisión Estatal del Agua entregará al SIAPA

Con la reasignación de más de mil millones de pesos del presupuesto de la Comisión Estatal del Agua al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), expertos en temas hídricos pidieron mayor transparencia en la entrega de los recursos y un análisis previo para conocer las necesidades urgentes del suministro de agua del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), antes que destinarlos exclusivamente a obras de infraestructura.

Juan Pablo Macías, especialista en recursos hídricos y redes de agua potable, anotó que el SIAPA es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que no puede recibir dinero de otras secretarías o comisiones. Pidió al Gobierno del Estado explicar el esquema legal con el cual se transferirán los recursos entre dependencias, pues recordó que el SIAPA se sostiene con sus ingresos y no es posible que el Estado le otorgue recursos.

Sin embargo, apuntó que la mayor parte de la bolsa debe destinarse a obras de modernización de la planta potabilizadora número 1 de Miravalle, pero "la gente no puede esperar a que se concluyan esas obras para poder recibir agua que cumplan con la norma oficial mexicana". Ante este panorama, recomendó adquirir plantas potabilizadoras móviles , con un precio que ronda los siete millones de pesos, con capacidad para suministrar agua a toda la metrópoli. Éstas se podrían conectar a la planta número 1.

"Se necesitaría una capacidad, para sustituir lo que está potabilizando la planta 1 de Miravalle, una capacidad de nueve metros cúbicos por segundo […]. Incluso esas plantas servirían para necesidades futuras de municipios del interior, ya sea que las adquiera la CEA o la SGIA (Secretaría de Gestión Integral del Agua), y que se puedan usar para emergencias por desastres naturales", comentó.

Asimismo, hizo un llamado a destinar parte del monto a contener las descargas de aguas residuales. "En acciones de prevención: es evitar esas descargas y poner en orden a todo el que está descargando. Es decir, destinar el monto a cuadrillas de vigilancia, cuadrillas que ya tenía el SIAPA en los años 80 y 90, que vigilaban todo lo largo del sistema antiguo de conducción Chapala-Guadalajara". Anotó que el reglamento interno del SIAPA obliga a la dependencia a realizar estas labores.

Por su parte, Arturo Gleason, académico de la Universidad de Guadalajara, pidió un análisis previo antes que destinarlo a obras de infraestructura. Señaló que no se ha realizado una "radiografía" de las necesidades del sistema hidráulico.

"(Se debe) asignar primero el presupuesto para el diagnóstico y después ya el plan que contempla las obras, pero no las obras primero y después las mesas. Sería metodológicamente mejor asignar esos mil millones para un diagnóstico hídrico que defina los ejes, los proyectos y las obras más urgentes e idóneas a corto, mediano y largo plazo.", apuntó.

Expresó que es necesario conocer las obras que deben construirse y el sustento técnico de las mismas , a fin de hacer un proceso más incluyente, democrático y aceptable.

SV