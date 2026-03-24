Coprisjal intensifica supervisión de la calidad de agua en ZMG

Luego de que se registrara la presencia de agua turbia y maloliente en la ciudad, este lunes la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal) y la Comisión Estatal del Agua (CEA) intensificaron los operativos de vigilancia de la calidad del agua en la zona metropolitana de Guadalajara.

Antonio Muñoz Serrano, titular de Coprisjal, explicó que hasta el momento se han tomado muestras en 30 colonias con agua turbia y maloliente, y se espera tener los resultados próximamente.

Detalló que a las muestras levantadas se les tiene que hacer cultivos y análisis bacteriológicos en dos laboratorios distintos uno por parte de la CEA y otro por Coprisjal y será en cuestión de días cuando se tengan los resultados.

"En esta ocasión extraordinaria por los sucesos, hemos estado haciendo levantamientos y hemos estado supervisando las plantas tratadoras en el estado y en la zona metropolitana . Tenemos buen funcionamiento de las plantas y también estamos acudiendo a hacer tomas domiciliarias donde hay quejas" , explicó.

Según el funcionario el objetivo es llegar a todas las colonias de la zona metropolitana de Guadalajara.

Las autoridades sanitarias de Jalisco han recomendado no utilizar el agua de la llave para beber o cocinar.

El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, explicó que los niveles de coliformes detectados en análisis de calidad del agua realizados por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal) se encuentran dentro de los parámetros permisibles.

"Han encontrado dentro de parámetros permisibles los niveles de coliformes, que lo ideal es que no haya. Sí existe un rango previsible porque el agua no es para consumirse", señaló el funcionario.

Pérez Gómez explicó que la concentración debe ser menor a 1.1 partículas por cada 100 mililitros. "La cantidad de coliformes es menor a 1.1 partículas por cada 100 mililitros; es una cifra permisible. Lo ideal es que no haya nada, pero, de nueva cuenta, como el agua del grifo en México no es para beber, esta concentración se considera dentro de la norma" , indicó.

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YC

