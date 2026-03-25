El Zoológico Guadalajara se prepara para que las y los niños tengan una semana llena de aventuras, conocimiento y diversión a través del “Curso de pascua, el mundo animal 2026” que se realizará del 6 al 10 de abril.

Actividades del curso de pascua del Zoológico Guadalajara

Puedes inscribir a los menores interesados de entre 4 y 15 años, quienes podrán disfrutar de las siguientes actividades:

Recorridos especiales rallys y juegos ecológicos

Visita a zonas especiales

Interacción con algunas especies y mucho más.

El Zoológico Guadalajara organizará grupos por edades de la siguiente forma: 4-5 , 6-7, 8-9, 10-11 y de 12 a 15, con el objetivo de que las y los niños puedan conectar con otras infancias de su mismo rango de edad a la par de obtener conocimientos del mundo animal.

Además, cada grupo tendrá un monitor y un coordinador de grupo; ten la certeza de que tus hijos estarán seguros, pues el recinto cuenta con paramédicos permanentes así como con un equipo de seguridad que los apoya durante la semana.

El horario del curso es del lunes 6 al viernes 10 de abril de 9:00 a 14:00 hrs.

CORTESÍA/ Zoológico Guadalajara

¿Qué incluye el curso de pascua del Zoológico Guadalajara

El “Curso de pascua, el mundo animal 2026” del Zoológico Guadalajara incluye además de las actividades mencionadas:

Playera

Gafete

Material de trabajo

Recorridos

Reconocimiento

Precios del curso de pascua Zoológico Guadalajara

De acuerdo con lo informado por el recinto el curso tendrá un costo de mil 875 pesos la semana de forma individual, y de mil 400 la semana si inscribes a dos más hermanos, pero los mil 400 pesos serán por cada uno.

Las inscripciones son por via whatsapp a través del Departamento Educativo del Zoológico Guadalajara en los siguientes números: 3334170404 o tel: 3336744488 ext 118/135

¿Dónde se encuentra el Zoológico Guadalajara?

Si planeas aprovechar este curso único para tus niños, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos:

Entrada principal:

Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.

Entrada Calzada Independencia

Calzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Col. Huentitán el Bajo, Guadalajara, Jalisco, México. Esté ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento.

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