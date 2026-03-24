Martes, 24 de Marzo 2026

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Comisión Estatal del Agua destina más de mil mdp a trabajos emergentes del SIAPA

La junta de gobierno aprobó reasignar esta bolsa para sustentar obras hidráulicas en el sur del AMG

Por: Osiel González Hernández

Se llevarán a cabo mesas de trabajo en la que se incluirá a expertos y académicos con el fin de determinar las acciones específicas a realizar. CORTESÍA.

Se llevarán a cabo mesas de trabajo en la que se incluirá a expertos y académicos con el fin de determinar las acciones específicas a realizar. CORTESÍA.

Con el fin de mejorar la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), así como realizar otros trabajos emergentes para mejorar el sistema de distribución, la junta de gobierno de la Comisión Estatal del Agua (CEA) aprobó reasignar una bolsa superior a mil millones de pesos (mdp) al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).

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Los recursos provienen del Programa Presupuestal de Inversión Pública 2026 de CEA. Estarán destinados a sustentar obras hidráulicas en el sur del AMG, entre otras acciones. 

La bolsa fue gestionada entre la Coordinación General Estratégica de Gestión de Territorio, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SGIA), la CEA y la nueva administración del SIAPA.

Con resignación, se llevarán a cabo mesas de trabajo en la que se incluirá a expertos y académicos con el fin de determinar las acciones específicas a realizar. 

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Lo anterior forma parte del plan de trabajo de Ismael Jáuregui Castañeda, a fin de encontrar soluciones a las problemáticas que enfrenta el organismo en el corto, mediano y largo plazo.

SV

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