El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el radar de la Universidad de Guadalajara (UDG) han confirmado un cambio drástico en las condiciones atmosféricas para este inicio de semana. Atrás quedaron los días de sol intenso y calor sofocante que dominaron la semana pasada en la región occidente y la lluvia aparece con alta probabilidad.

Para este lunes 30 de marzo de 2026, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amaneció con un cielo mayormente nublado y un ambiente inusualmente fresco para la temporada primaveral . Los termómetros marcarán temperaturas que oscilarán entre los 13°C como mínima durante la madrugada y apenas alcanzarán los 26°C como máxima por la tarde.

Lo más sorprendente para los tapatíos es la alta probabilidad de precipitaciones en la ciudad. Se espera lluvia ligera a moderada durante gran parte del día, con un 60% a 65% de probabilidad, concentrándose especialmente antes del mediodía y durante las primeras horas de la tarde .

¿Dónde y a qué hora lloverá más?

Las precipitaciones no serán completamente uniformes, pero afectarán de manera directa a los principales municipios de la metrópoli. Zonas densamente pobladas como Zapopan y Tlaquepaque reportan desde temprano una alta concentración de nubosidad, acompañada de vientos del noroeste que alcanzarán ráfagas de hasta 30 km/h.

Si tiene actividades al aire libre programadas para hoy, la recomendación principal es reprogramarlas o salir bien preparado. La humedad relativa rondará el 49%, lo que provocará que la sensación térmica sea ligeramente más fría durante la mañana y se vuelva un tanto pesada conforme avance la tarde.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá completamente nublado, aunque la intensidad de la lluvia disminuirá de forma gradual . Sin embargo, las autoridades viales advierten que el pavimento mojado podría complicar severamente el tráfico en arterias principales como la avenida López Mateos o la calzada Lázaro Cárdenas.

Tips rápidos para enfrentar el clima de hoy

Para que este clima atípico no le tome por sorpresa en su trayecto al trabajo o la escuela, los expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) sugieren seguir estas recomendaciones básicas y muy prácticas antes de salir de casa.

1. Lleve siempre un paraguas o impermeable, especialmente si se traslada en transporte público o camina largas distancias.

2. Use ropa en capas; la mañana será fría, pero la humedad vespertina puede resultar sofocante.

3. Conduzca con extrema precaución y guarde su distancia, ya que las primeras lluvias suelen volver el asfalto muy resbaladizo.

Finalmente, si planeaba una escapada cercana para aprovechar el inicio de semana, tome en cuenta que el Lago de Chapala y sus municipios aledaños también presentarán cielos nublados y chubascos aislados. Manténgase informado a través de canales oficiales y ajuste sus planes para disfrutar de este inusual lunes fresco en la Perla Tapatía.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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