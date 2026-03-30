El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este 30 de marzo el listado de la situación de disponibilidad en sus oficinas ubicadas en todo el país.Según dio a conocer el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las sedes cuentan con tres estados de disponibilidad, que pueden ser:El SAT publicó en sus redes sociales que en México se cuenta con una disponibilidad alta en el 93 % de sus oficinas.Para fortuna de las y los contribuyentes, todas las oficinas del SAT en Jalisco se encuentran con alta disponibilidad para agendar citas, con excepción de la sede Módulo de Servicios Tributarios (MST) Tepatitlán, que se encuentra en una situación de disponibilidad baja, y el MST Ocotlán, que podría otorgar fecha hasta dentro de 11 días hábiles o más. Debido al inicio de la Semana Santa 2026 este lunes 30 de marzo y de acuerdo con la Regla 2.1.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, los días 2 y 3 de abril son inhábiles para el SAT. Por lo tanto, durante el Jueves y Viernes Santo de esta semana, las oficinas permanecerán cerradas en Jalisco y a nivel nacional.Recordatorios del SATRealiza tus trámites mediante las herramientas digitales del SAT:Recuerda que solo es necesario acudir de manera presencial en la generación de e.firma por primera vez.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF