El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este 30 de marzo el listado de la situación de disponibilidad en sus oficinas ubicadas en todo el país.

Según dio a conocer el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las sedes cuentan con tres estados de disponibilidad, que pueden ser:

Disponibilidad alta (se brinda atención a las y los contribuyentes entre uno y hasta 10 días hábiles)

Disponibilidad media (de 11 a 20 días hábiles)

Disponibilidad baja (más de 21 días)

El SAT publicó en sus redes sociales que en México se cuenta con una disponibilidad alta en el 93 % de sus oficinas .

Disponibilidad alta en Jalisco

Para fortuna de las y los contribuyentes, todas las oficinas del SAT en Jalisco se encuentran con alta disponibilidad para agendar citas, con excepción de la sede Módulo de Servicios Tributarios (MST) Tepatitlán , que se encuentra en una situación de disponibilidad baja, y el MST Ocotlán, que podría otorgar fecha hasta dentro de 11 días hábiles o más.

ADSC Jalisco "1" Guadalajara

ADSC Jalisco "2" Guadalajara Sur

ADSC Jalisco "3" Zapopan

MST Autlán de Navarro

MST Cd. Guzmán

MST Lagos de Moreno

MST Puerto Vallarta

Disponibilidad en México para sacar citas en el SAT. X / @SATMX

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¿Qué días permanecerán cerradas las oficinas del SAT en Jalisco?

Debido al inicio de la Semana Santa 2026 este lunes 30 de marzo y de acuerdo con la Regla 2.1.6 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, los días 2 y 3 de abril son inhábiles para el SAT. Por lo tanto, durante el Jueves y Viernes Santo de esta semana, las oficinas permanecerán cerradas en Jalisco y a nivel nacional.

Recordatorios del SAT

Todos los trámites en el SAT son gratuitos. Si te venden una cita o algún trámite, envía tu denuncia al correo: denuncias@sat.gob.mx

Las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y mujeres embarazadas o con menores lactantes no requieren cita para la atención presencial

Realiza tus trámites mediante las herramientas digitales del SAT:

Portal en sat.gob.mx

SAT ID

Oficina Virtual

Chat uno a uno

OrientaSAT

SAT Móvil o Factura SAT Móvil

Recuerda que solo es necesario acudir de manera presencial en la generación de e.firma por primera vez.

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