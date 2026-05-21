Infonavit realizará este viernes feria de servicios en El Salto, Jalisco. La oficina del Infonavit en Jalisco informó que este viernes llevará a cabo su Feria de Servicios en El Salto, Jalisco, de 10:00 a 17:00 horas. En esta feria, el organismo brindará asesoría a las y los trabajadores interesados en obtener un crédito, además de ofrecer alternativas de pago a quienes enfrentan dificultades para cubrir sus mensualidades.

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Los servicios que Infonavit ofrecerá

La atención se brindará en la plazoleta del centro de El Salto, frente al Ayuntamiento, en la calle Ramón Corona #1, colonia Centro. La dependencia detalló que en esta feria las y los asistentes trabajadores afiliados al Infonavit podrán: Solicitar información sobre créditos para adquirir una vivienda o terreno, así como para pagar una hipoteca del banco. Recibir asesoría sobre Mejoravit solo para ti, para mejorar, ampliar o reparar tu hogar.

Solicitar una prórroga o reestructura para regularizar su financiamiento. Obtener apoyo para la cancelación de su hipoteca sin costo. Las personas que posean un crédito que era impagable recibirán atención sobre los beneficios que obtuvieron con la implementación del programa INFONAVIT Solución Integral (SI), los cuales van desde reducciones importantes al saldo; la reestructura en tasa de interés, mensualidad y/o saldo; hasta la liquidación completa del financiamiento.

ESPECIAL

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¿Quiénes podrán actualizar sus datos?

Además, quienes tengan al menos seis meses de antigüedad laboral, ganen entre uno y dos salarios mínimos y no cuenten con crédito hipotecario, podrán actualizar sus datos de contacto para participar en el Programa de Vivienda para el Bienestar y solicitar asesoría sobre cómo adquirir una de estas viviendas. Finalmente, el organismo reiteró que todos los trámites son gratuitos, sin intermediarios, y bajo la premisa de que la vivienda es un derecho, no una mercancía.

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