La organización defensora de derechos humanos, Amnistía Internacional en su sección en México, expresó “su más grande indignación” ante el presunto hallazgo de un crematorio clandestino localizado en el municipio de Lagos de Moreno por parte de los colectivos Madres Buscadoras de Jalisco y Armadillos Rastreadores de Lagos de Moreno.

El hallazgo se realizó el pasado domingo 17 de mayo en la comunidad de Plan de los Rodríguez, una zona en la cual las madres buscadoras habían recibido reportes anónimos que alertaban sobre inhumaciones clandestinas; de acuerdo con la fundadora del colectivo, Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores en el predio se encontraron entre 15 y 16 puntos con presuntos restos calcinados, enterrados y con huellas en superficie.

Para entender mejor: Madres buscadoras encuentran hornos clandestinos en Lagos de Moreno

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Amnistía Internacional pide garantías para colectivos de Jalisco

Ante esto, Amnistía Internacional hizo un llamado al Gobierno del Estado y a la Fiscalía de Jalisco para que se garanticen los tres siguientes puntos:

Realicen acciones inmediatas para identificar los restos Garantizar la protección de las y los integrantes de las colectivas Que se les brinde toda la atención psicológica que requieran ante el hallazgo.

De acuerdo con Amnistía Internacional, la plataforma ciudadana de fosas clandestinas reportó al menos 5 mil fosas encontradas en el periodo de 2006 a 2024; México tiene actualmente más de 134 mil personas desaparecidas y Jalisco ocupa el tercer lugar nacional con más de 12 mil desaparecidos.

“Son las familias de personas desaparecidas quienes buscan a sus seres queridos, arriesgando sus vidas en contextos de alta criminalidad”, expresó Amnistía Internacional.

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Por otro lado, también el pasado domingo, el colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros reportó positivos durante sus búsquedas al localizar un cuerpo en una finca de la colonia Echeverría, en los límites de Guadalajara y Tlaquepaque.

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