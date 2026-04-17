Estos son TODOS los cambios en el calendario escolar de Jalisco por el Mundial 2026

La Secretaría de Educación del Estado ha anunciado de manera oficial una serie de modificaciones estratégicas en el calendario escolar para las escuelas públicas y privadas de educación básica en Jalisco, con el objetivo principal de adaptar las actividades académicas a la dinámica que exigirá la ciudad durante las próximas semanas. Esta medida busca garantizar que las clases no sufran interrupciones severas y que los estudiantes puedan continuar con su aprendizaje de forma ordenada, al mismo tiempo que se atiende la complejidad logística, de seguridad y de movilidad que representa ser una de las sedes principales del Mundial 2026.

Las autoridades estatales han enfatizado que este ajuste no implica la cancelación del ciclo educativo, sino una adaptación necesaria frente a un evento de magnitud internacional que transformará la rutina diaria de la metrópoli.

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La decisión de modificar el esquema tradicional de asistencia a las aulas responde a una planificación preventiva, la cual permitirá a las familias organizar sus tiempos y evitar el congestionamiento vial en las zonas aledañas a los recintos deportivos. De esta manera, se busca un equilibrio entre el derecho a la educación de los menores y la efervescencia social que conlleva albergar la Copa del Mundo.

¿Qué días habrá clases a distancia en Jalisco por el Mundial 2026?

Uno de los cambios más significativos dentro de esta reestructuración es la implementación de un modelo de educación a distancia durante fechas específicas.

Las autoridades han determinado que los días 11, 18, 23 y 26 de junio, los alumnos no deberán presentarse físicamente en los planteles educativos, sino que llevarán a cabo sus clases desde casa. La mayoría de estas fechas coinciden con los días en que se disputarán partidos oficiales del Mundial 2026 en la ciudad de Guadalajara, incluyendo encuentros de gran relevancia que generarán una alta concentración de personas y un flujo vehicular pesado en las principales arterias urbanas.

Esta estrategia permite que los menores y sus familias puedan disfrutar del ambiente festivo y de los encuentros deportivos, como el esperado partido de la Selección Mexicana, sin descuidar sus responsabilidades académicas ni comprometer el avance del plan de estudios.

Fechas clave del calendario escolar en Jalisco: Evaluaciones y clases ante el Mundial 2026

El periodo oficial para el registro de calificaciones por parte del personal docente se llevará a cabo del 19 al 26 de junio. Durante esta ventana de tiempo, los maestros consolidarán el desempeño de los estudiantes a lo largo del ciclo, asegurando que las evaluaciones se realicen con el rigor y la transparencia que exige el sistema educativo, a pesar de las alteraciones en la modalidad de asistencia derivadas del Mundial 2026.

Posteriormente, la entrega de las boletas de evaluación a las madres, padres y tutores está programada para los días 29 y 30 de junio.

Es importante destacar que el 30 de junio marcará oficialmente el fin de las clases ordinarias para todos los alumnos de educación básica en el estado. Inmediatamente después, el 1 de julio, se llevará a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar, seguida de un taller intensivo de formación continua para el personal docente y directivo los días 2 y 3 de julio, espacios fundamentales para la planeación y mejora de las estrategias pedagógicas del próximo ciclo.

Es importante destacar que el 30 de junio marcará oficialmente el fin de las clases ordinarias para todos los alumnos de educación básica en el estado. ESPECIAL

Cierre del calendario escolar en Jalisco y actividades tras el Mundial 2026

Una vez concluidas las clases regulares y las sesiones de capacitación docente, el sistema educativo ofrecerá un periodo de actividades pedagógicas complementarias de carácter opcional, el cual se extenderá del 6 al 14 de julio. Durante esta fase, los estudiantes que lo deseen o lo requieran podrán participar en dinámicas de reforzamiento académico.

Simultáneamente, del 6 al 10 de julio, se habilitará la descarga de certificados de manera digital a través de la plataforma oficial APPrende Jalisco.

Finalmente, el ciclo educativo 2025-2026 llegará a su conclusión definitiva el 15 de julio, fecha en la que dará inicio formalmente el periodo de receso escolar de verano para toda la comunidad estudiantil.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

